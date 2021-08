Nacon annonce l'acquisition de crea-ture studios, studio montréalais de jeux vidéo, à l'origine du succès de "Session"

Après le rachat de 11 studios au cours des 3 dernières années, cette nouvelle opération permet à Nacon de consolider sa position de développeur-éditeur en renforçant son expertise dans la production de jeux de qualité.

Nacon annonce avoir finalisé la signature d'un protocole d'acquisition de 100% du studio crea-ture Studios. Cette opération permet à Nacon de soutenir le remarquable savoir-faire de l'équipe de développeurs spécialisés dans la création de jeux de skateboarding. L'acquisition de crea-ture Studios contribue à renforcer le positionnement éditorial de Nacon sur la niche très porteuse de la simulation de sports, sur PC comme sur consoles.

crea-ture Studios a forgé sa réputation sur la longue expérience de ses dirigeants fondateurs, Marc-André Houde (20 ans d'expérience dans l'animation et la création d'environnements dans des groupes tels que Ubisoft, Square Enix, Warner…) et Vincent Da Silva (près de 25 années d'expérience dans la programmation et la gestion de projets pour des sociétés comme Behaviour, Hibernum et Warner).

Ceux-ci continueront à animer l'équipe de crea-ture Studios, en jouissant d'une grande autonomie afin de pouvoir se concentrer sur l'aspect créatif de leurs productions, tout en bénéficiant de l'apport commercial, éditorial et marketing des équipes de Nacon.

Revendiquant "l'expérience la plus authentique" du skateboarding, Session était initialement prévu sur PC et Xbox One, avec une présence depuis septembre 2019 en accès anticipé sur Steam Early Access et Xbox Game Preview. Bénéficiant actuellement de 86% d'évaluations positives sur Steam, il a été décidé de lancer le jeu Session sur Xbox Series, PS5, Xbox One, PS4 et PC dans sa version complète.

Cette acquisition s'inscrit dans la poursuite de notre stratégie de croissance externe et nous permet d'élargir à nouveau notre portefeuille sur le segment des jeux de sport. Nous sommes ravis d'accueillir les talents de crea-ture Studios dont l'expertise et la passion viendront renforcer notre pôle Jeux vidéo."

déclare Alain Falc, Président Directeur Général de Nacon.

Nous sommes heureux d'intégrer le groupe Nacon qui possède plus de 30 ans d'expérience dans le secteur. C'est une belle opportunité pour accélérer notre développement et proposer des jeux toujours plus captivants."

déclarent Marc-André Houde et Vincent Da Silva, dirigeants fondateurs de crea-ture Studios.

Cette nouvelle opération de croissance externe s'inscrit parfaitement dans le plan Nacon 2023 qui a pour ambition de faire de Nacon l'un des leaders de référence des jeux vidéo dits 'AA'.

Le pôle "Jeux vidéo" de Nacon comptera ainsi 12 sites de développement (7 en France, 1 en Belgique, 1 en Italie, 2 au Canada et 1 en Australie) totalisant plus de 500 développeurs, soutenus par une équipe édition de 60 personnes.