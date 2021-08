Le temps quotidien passé sur les applications a augmenté de 45 % en 2 ans, la pandémie renforçant l'habitude du mobile Les consommateurs de 8 marchés régionaux passent désormais plus de 4 heures par jour à utiliser des apps, les utilisateurs de Russie et de Turquie ont augmenté leurs "heures d'apps" de plus de 40 % depuis 2019

Il est inutile de dire que 2020 a été une année particulière. Les populations mondiales ont été plongées dans une expérience sans précédent, qui a fait basculer nombre de leurs comportements auparavant "analogiques" vers de nouveaux équivalents numériques.

Cela a eu pour effet d'augmenter considérablement le temps passé sur les applications. En 2021, alors que la plupart des pays du monde ont assoupli leurs mesures liées au confinement, une nouvelle question s'est posée : ces nouvelles habitudes seront-elles durables ?

Les nouvelles données de temps passé sur les Apps

Les nouvelles données révèlent que le temps passé dans les apps au T2 2021 est au même niveau ou en légère baisse par rapport à l'année précédente. Mais il est toujours en nette augmentation par rapport aux chiffres d'avant le confinement (pour le T2 2019).

Le marché mondial des applications a de nouveau battu son record historique de dépenses. Avec 34 milliards de dollars, le total trimestriel du deuxième trimestre est supérieur d'environ 7 milliards de dollars à celui du deuxième trimestre 2020 et de 2 milliards de dollars à celui du premier trimestre 2021.

Le Brésil bat le record en temps passé sur les apps, avec un bond de 30 % entre le deuxième trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2021. Malgré une légère baisse au cours des 12 derniers mois, les Brésiliens passent toujours bien plus de 5 heures par jour sur les apps. La situation est similaire en Indonésie, le seul autre pays dont les consommateurs passent plus de 5 heures par jour sur les apps. Ici, le taux de croissance est de 35% en 2 ans.

En termes de croissance la plus importante, les principaux marchés sont la Russie et la Turquie. Les Russes passent aujourd'hui 45 % plus de temps sur les apps qu'au deuxième trimestre 2019. Pour les Turcs, c'est 40 %.

Les applications sociales, éducatives de photo et de vidéo contribuent à une augmentation de 20 % du temps passé quotidiennement par rapport aux niveaux d'avant la pandémie aux Etats-Unis.

Les principales applications américaines qui ont connu la croissance la plus spectaculaire par rapport au trimestre précédent n'ont pas de rapport direct avec la vaccination Covid ou la recherche de cas contacts contrairement aux autres pays.

Etonnamment, l'app phare est PictureThis, une application qui permet à l'utilisateur de prendre une photo d'une plante afin de l'identifier et de trouver plus d'informations à son sujet. L'application, développée par la société chinoise Glority, a également connu un grand succès en Allemagne, en France et au Japon. Son succès est peut-être dû à un regain d'intérêt pour le jardinage et la botanique en raison de la pandémie.

La 2ème application phare aux Etats-Unis est HBO Max. Il s'agit de l'application pour le service de streaming par abonnement lancé par HBO/Warner en mai 2020.

HBO/Warner a terminé le mois de mars 2021 avec 44,2 millions d'abonnés nationaux et 63,9 millions d'abonnés mondiaux (il ne dépasse pas les totaux pour les clients actuels du câble HBO et les abonnés Max). Le succès de HBO Max reflète la montée en puissance du modèle de télévision par abonnement et de la visualisation de ce contenu sur un appareil mobile.

Enfin, Poparazzi est en 5ème position. Considérée comme l'application de médias sociaux du moment (comme Clubhouse et HouseParty avant elle), cette dernière est très dynamique. Poparazzi se décrit comme l'anti-selfie selfie club. Elle ne permet aux utilisateurs que de prendre des photos d'autres personnes, sans filtre, sans compte de followers ni légende.

Comme d'habitude, le classement des jeux les plus populaires aux Etats-Unis reflète le meilleur du genre des jeux casuals. En tête, Hair Challenge du développeur turc Rollic Games. Le jeu invite les joueurs à franchir des obstacles et à ramasser des récompenses qui allongent/teignent leurs cheveux. Il s'agit d'un jeu orienté vers les femmes, similaire à High Heels, qui a connu un grand succès au premier trimestre 2021.

