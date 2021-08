Detroit : Become Human s'est vendu a plus de 6 millions d'unités dans le monde Quantic Dream annonce des résultats records pour la deuxième année consécutive, alors que Detroit : Become Human passe le million d'unités vendues sur PC

Quantic Dream est fier d'annoncer aujourd'hui le succès durable de son jeu vidéo Detroit : Become Human, qui vient de franchir le cap des 6 millions d'unités payantes vendues dans le monde, dont 1 million sur PC en date du 6 Juillet 2021. En plus d'être le cinquième jeu PC le plus streamé sur PlayStation Now au printemps 2021*, Detroit : Become Human est désormais le jeu le plus vendu de l'histoire de Quantic Dream.

Quantic Dream se réjouit de pouvoir célébrer cette nouvelle étape qui s'inscrit dans la continuité du lancement sur PC de ses trois jeux vidéo phares, Heavy Rain, Beyond : Two Souls et Detroit : Become Human sur la plateforme de téléchargement en ligne Steam.

Malgré la crise sanitaire, l'année 2020 fut marquée par un fort développement de notre société",

déclare Guillaume de Fondaumière, Directeur Général Délégué de Quantic Dream.

"Notre groupe a confirmé l'année passée tout le bien fondé de sa stratégie d'autoédition, et réalisé un nouveau résultat après impôt record de 5,7 Millions d'euros. Cette tendance très positive se confirme par ailleurs au premier semestre 2021 avec des ventes record enregistrées ces dernières semaines."

Après avoir annoncé devenir éditeur indépendant sur tous ses prochains titres à partir de 2019, Quantic Dream s'est aussi lancé dans l'édition de jeux vidéo développés par des studios partenaires. Après Sea of Solitude : The Director's Cut du studio berlinois Jo-Mei, édité sur console Nintendo Switch en mars 2021, Quantic Dream finance actuellement le développement du prochain projet du studio indépendant français Parallel Studio, et co-produit le prochain titre du studio norvégien Red Thread Games Dustborn.

Quantic Dream consolide ainsi ses fondations, tant sur le plan humain que technique et artistique, afin de concrétiser sa vision d'un jeu vidéo singulier.