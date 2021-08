Quakecon 2021 : toutes les annonces de la première journée Si vous avez loupé l'ouverture de la QuakeCon 2021, pas d'inquiétude, toutes les infos importantes sont ici !

Hier, lors du premier jour de la QuakeCon at Home, Bethesda a publié une nouvelle version du jeu original Quake et organisé une série de conférences accompagnées des développeurs pour parler des nouveautés et plus encore. Si vous l'avez manqué, voici un petit récapitulatif.

Quake

Pour fêter les 25 ans de la sortie de ce jeu de tir à la première personne, une version améliorée du jeu original Quake est disponible dès aujourd'hui sur PC, Xbox One, Xbox Game Pass pour console et PC, PS4, Nintendo Switch et rétrocompatible sur Xbox Series X|S et PlayStation 5. Les versions natives pour Xbox Series X|S et PS5 avec la 4K à 120 IPS seront bientôt disponibles sous forme d'une mise à niveau gratuite.

Pour marquer ça, Quake II et Quake III : Arena sont aussi disponibles sur Xbox Game Pass pour PC dans leur version d'origine.

Le jeu Quake original, amélioré : Plongez dans la version authentique de Quake, visuellement améliorée grâce à une toute nouvelle mise à jour. Le jeu supportera une résolution allant jusqu'à 4K ainsi que les écrans ultra-larges. Au rang des nouveautés sont aussi à noter des modèles amélioré, un éclairage dynamique ainsi qu'un anticrénelage et une profondeur de champ améliorés. La bande-son originale et la chanson titre de Trent Reznor seront aussi de la partie.

: Plongez dans la version authentique de Quake, visuellement améliorée grâce à une toute nouvelle mise à jour. Le jeu supportera une résolution allant jusqu'à 4K ainsi que les écrans ultra-larges. Au rang des nouveautés sont aussi à noter des modèles amélioré, un éclairage dynamique ainsi qu'un anticrénelage et une profondeur de champ améliorés. La bande-son originale et la chanson titre de Trent Reznor seront aussi de la partie. Multijoueur et coop en ligne, en Cross-play et en local : Jouez à 4 joueurs en ligne ou en coop locale en écran scindé, ou affrontez-vous dans des combats old-school opposant jusqu'à 8 joueurs en ligne ou 4 joueurs en local avec écran scindé. Le multijoueur est compatible cross-play sur toutes les plateformes et dispose de serveurs dédiés pour le matchmaking en ligne.

: Jouez à 4 joueurs en ligne ou en coop locale en écran scindé, ou affrontez-vous dans des combats old-school opposant jusqu'à 8 joueurs en ligne ou 4 joueurs en local avec écran scindé. Le multijoueur est compatible cross-play sur toutes les plateformes et dispose de serveurs dédiés pour le matchmaking en ligne. Les extensions originales et les nouvelles crées pour l'occasion : Quake arrive avec les deux packs d'extension originaux : "The Scourge of Armagon" et "Dissolution of Eternity". Deux extensions spécialement créées par l'équipe de MachineGames seront aussi jouables : "Dimension of the Past" et "Dimension of the Machine".

Découvrez la conférence des 25 ans de Quake en cliquant ici.

Deathloop

L'équipe d'Arkane Lyon a parlé du multijoueur de Deathloop dans leur conférence d'hier, et s'est focalisé sur le fait d'incarner Julianna et de pourchasser Colt, incarné par un autre joueur. Avec de nouvelles images de gameplay et une discussion approfondie sur les façons de jouer à cette aventure immersive, les joueurs PS5 et PC ne voudront pas le manquer !

Pour tous les détails, regardez la vidéo en cliquant ici.

Fallout 76

Fallout Worlds apporte des aventures uniques dans les Appalaches avec des nouveaux Mondes publics régulièrement mis en avant. Il offrira de plus les outils permettant aux joueurs de bâtir leur propre Monde personnalisé. L'équipe de BGS a parlé du fonctionnement et de ce que cela signifie pour le jeu pendant leur conférence.

Mondes publics : une série d'expériences Fallout Worlds en rotation, chacune proposant une approche unique aux Appalaches, créée avec minutie par l'équipe de Bethesda Game Studios. Les Mondes publics seront disponibles gratuitement pour tous les joueurs Fallout 76.

: une série d'expériences Fallout Worlds en rotation, chacune proposant une approche unique aux Appalaches, créée avec minutie par l'équipe de Bethesda Game Studios. Les Mondes publics seront disponibles gratuitement pour tous les joueurs Fallout 76. Mondes personnalisés : Les Mondes personnalisés poussent la personnalisation des serveurs privés encore plus loin, offrant aux membres Fallout 1st un accès complet aux paramètres de Fallout Worlds pour qu'ils puissent construire leurs expériences personnalisées.

: Les Mondes personnalisés poussent la personnalisation des serveurs privés encore plus loin, offrant aux membres Fallout 1st un accès complet aux paramètres de Fallout Worlds pour qu'ils puissent construire leurs expériences personnalisées. Extension 2 des opérations quotidiennes : La dernière extension des opérations quotidiennes de Fallout 76 présente des événements Double mutation un week-end sur deux, un nouveau groupe d'ennemis, trois nouveaux lieux et de nouvelles récompenses !

: La dernière extension des opérations quotidiennes de Fallout 76 présente des événements Double mutation un week-end sur deux, un nouveau groupe d'ennemis, trois nouveaux lieux et de nouvelles récompenses ! Explorez toujours plus : L'abri 51 est ouvert à l'exploration des joueurs, dans tous les modes de jeu.

Retrouvez tous les détails dans la conférence Fallout 76, en cliquant ici.

Elder Scrolls Online

Matt Firor et Rich Lambert ont fait entrer les fans dans les coulisses de The Elder Scrolls Online pour discuter des derniers ajouts, des améliorations graphiques et des mises à jour à venir pour le jeu. Un nouveau trailer a également été diffusé, et les nouveaux joueurs peuvent dès à présent découvrir les nombreuses façons de jouer à ce RPG plusieurs fois primé.

La pression est retombée après les événements de The Elder Scrolls Online : Blackwood, mais les plans de Mérunès Dagon pèsent encore. Le Pack de jeu téléchargeable The Elder Scrolls Online : Waking Flame poursuit cette histoire et ajoute deux nouveaux donjons le 23 août sur PC/Mac et Stadia, puis le 8 septembre sur consoles. Les joueurs peuvent essayer gratuitement Eso jusqu'au 30 août.

Vous pouvez regarder la conférence sur Eso en cliquant ici.

Doom Eternal

Marty Stratton et Hugo Martin d'id Software ont annoncé aux fans les dernières nouveautés et infos concernant Doom Eternal et la prochaine mise à jour 6.66. Cela présentait notamment de nouvelles informations sur le Mode Horde, les mises à jour de Battlemode et deux nouveaux Niveaux Maître. A également été dévoilé la bande-annonce de Doom Eternal : The Ancient Gods, Episode 2 sur Nintendo Switch pour une sortie prévue le 26 août.

Regardez la conférence Doom Eternal en cliquant ici.

TESV : Skyrim

Quelques développeurs de Skyrim se sont rassemblés pour le 10e anniversaire et ont partagé leurs souvenirs et leurs histoires tout en regardant l'introduction du jeu, jouée en direct. Lors de la conférence a aussi été annoncé un concert anniversaire de la bande-son originale du jeu, jouée par le London Symphony Orchestra, et qui sera diffusé en direct le 11 novembre.

The Elder Scrolls V : Skyrim Anniversary Edition a aussi été annoncé. Elle contient le jeu complet ainsi que les trois extensions, Dawnguard, Hearthfire et Dragonborn, en plus des améliorations de The Elder Scrolls V : Skyrim Special Edition. L'Anniversary Edition contient aussi plus de 500 contenus uniques du Creation Club, comprenant des quêtes, des donjons, des boss, des armes, des sorts et plus encore.

Pour voir BGS fêter les 10 ans de Skyrim, regardez la conférence en cliquant ici.

La QuakeCon continue aujourd'hui et demain avec une série de conférences pour les fans et la communauté, avec des invités surprises, des performances musicales et plus encore. Vous pouvez retrouver le programme complet détaillé des événements en cliquant ici, et en apprendre plus sur tout ce qui est prévu en cliquant ici.