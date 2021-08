My.Games Venture Capital et Google annoncent la deuxième saison de Game Drive Un programme d'accélération des entreprises proposant jusqu'à 30 millions de dollars d'investissement dans des projets de jeux mobiles, des conseils biz-dev sur mesure, et une série d'AMA

My.Games Venture Capital (MGVC) et Google ont lancé la deuxième saison de leur programme commun d'accélération pour les studios de développement de jeux mobiles. La première saison a été lancée en novembre 2020, offrant aux développeurs de l'EMEA des services de consulting gratuits et comprenant également des évaluations d'experts, des analyses de chiffres, des recommandations sur des améliorations à faire étape par étape, ainsi que des conseils sur le développement à l'international et le scaling. Cette saison, MGVC dispose d'un pool de 30 millions de dollars US pour des investissements potentiels dans des studios et des projets prometteurs au cours du programme et qui, selon l'avis du jury, pourront améliorer considérablement leurs résultats grâce à des financements.

Pour postuler et voir la liste des complète des critères à respecter, les développeurs peuvent cliquer sur le lien suivant : https://mgvc.com/en/gamedrive

MGVC et Google reconnaissent que pour réussir dans le développement mobile, les équipes ont besoin d'un soutien dans d'autres domaines tels que la conception de jeux, l'infrastructure, l'acquisition d'utilisateurs, les données, l'analyse et ainsi travailler de manière aisée sur ces différentes plates-formes. Ces partenaires de longue date ont mis en place Game Drive avec pour objectif principal de développer l'écosystème du jeu mobile et de fournir aux développeurs de jeux des conseils sur les meilleurs pratiques du milieu et l'expertise. Le format accélérateur permettra aux studios de jeux de se présenter à un groupe d'experts chevronnés et d'obtenir des commentaires et des conseils sur la façon de se développer plus loin et plus rapidement. Game Drive permettra également à MGVC et à Google d'identifier les talents inexploités de n'importe où dans les régions EMEA.

Les développeurs mobiles de l'EMEA ayant des jeux en accès anticipé ou MVP sur le Google Play peuvent s'inscrire à ce programme. Jusqu'à 10 candidats seront retenus, ils obtiendront une place dans le programme Game Drive 2021. My.Games et Google adapteront leur objectif en fonction des besoins de chaque studio, tous les adhérents participeront au Game Drive Demo Day à huis clos en novembre prochain et recevront des sessions d'assistance individuelles. Les développeurs pourront ainsi recevoir des investissements financiers tirés du pool d'investissement de 30 millions de dollars US fourni par MGVC.

Elena Grigoryan - Chief Marketing Officer chez My.Games et directeur par intérim de MGVC déclare :

En tant qu'entreprise qui regroupe aujourd'hui plus de 45 studios et possède de nombreuses années d'expérience dans la mise sur le marché de produits à succès, nous sommes bien conscients de la valeur du mentorat et du conseil pour les développeurs de nouveaux jeux. Nous connaissons bien le milieu et aimons ce que nous faisons, et avec notre partenaire fiable et de longue date qu'est Google, MGVC sera heureux de fournir toutes les opportunités nécessaires à la croissance d'une nouvelle génération de développeurs de jeux mobiles. Pour cette saison de Game Drive, nous avons encore élargi la campagne d'accélération de business en formant une série de séances éducatives."

Maxim Braverman, directeur des ventes chez Google en Russie ajoute :

Notre programme Game Drive en 2020 a montré combien de nombreux studios de jeux prometteurs existent dans les régions de l'EMEA. Chez Google, nous nous efforçons de soutenir ces équipes et de les aider à réussir à l'échelle mondiale, cette deuxième saison fait partie intégrante de cette mission. Les participants à la deuxième saison de Game Drive travailleront non seulement sur leurs jeux avec nous et MGVC, mais pourront également participer à des sessions éducatives et aux Ama. Nous espérons que Game Drive 2.0 leur permettra d'améliorer leurs projets en cours et de leur donner des idées pour de nouveaux."

Game Drive comprend également :

Evaluation du projet par des équipes d'experts de MGVC et Google

Mentorat - retour d'expérience sur le projet et analyse d'amélioration

Investissement - investissements potentiels par MGVC

Assistance Global Uplift pour le scaling de leurs activités

Evaluation du projet et analyse de son potentiel commercial

Consulting et recommandations pour l'amélioration du produit

Mise en relation et accès à l'écosystème My.Games (y compris les projets de formation internes de l'entreprise)

Participation à la démo du 19 novembre

Séances de retours individuelles

De plus, My.Games et Google ont conçu quatre sessions Ama (qui commenceront en septembre et qui se dérouleront tout au long du programme) dans le but de fournir des conseils avisés, une formation et des connaissances à tout ceux qui voudront y prendre part. Les sessions seront dirigées par des experts de chez MGVC et Google et couvriront des sujets clés liés au développement, au marketing et à l'édition de jeux vidéo dans le but de partager leurs connaissances avec les participants et de mettre en place un forum de discussion ouvert via un Q/R. Les informations concernant l'inscription aux quatre Ama seront publiées sur le site web de Game Drive.

Le programme Game Drive a été lancé en 2020 et a aidé de nombreux studios à intégrer leurs titres dans l'écosystème mobile. Au cours de la première saison, les équipes de MGVC et Google Ont étudié pkus de 40 applications de développeurs basés en Italie, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Koweït, en Espagne, en Russie et dans bien d'autres pays. Après mûre réflexion, 8 projets ont été présélectionnés et leurs auteurs invités à participer à une conférence à huis clos, le Game Drive Demo Day. Des experts de Google et de MGVC ont dispensé leurs commentaires et donné des conseils sur les améliorations à apporter dans les différents projets, ils ont également tenu des réunions privées avec les équipes de développeurs pour plus de discrétion.

La liste des finalistes de la saison 1 comprenait des jeux comme Warfronts : Battle for Toria (Sand Forge Games), Global City (Red Brix Wall), Big 6 Hockey Manager (Big 6), Wasteland Punk (Try Hard Games), Order of Fate (Studio 3) et bien d'autres.

Pour postuler au programme Game Drive 2.0 et lire la liste complète des critères à respecter, les développeurs peuvent cliquer sur ce lien https://mgvc.com/en/gamedrive. Les équipes de MGVC et Google sont désireuses d'encourager les personnes de toutes les régions de l'EMEA.