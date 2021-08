Investissements d'avenir : un nouvel appel à projets pour encourager l'innovation dans les PME et start-up (8ème vague)

Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, Guillaume Boudy, secrétaire général pour l'investissement (SGPI), l'Ademe et Bpifrance annoncent le lancement de la 8ème vague du volet i-Nov du Concours d'innovation. Les candidatures sont ouvertes aux startup et PME jusqu'au 5 octobre 2021.

Concours i-Nov : jusqu'à 45% du coût du projet financé

Le Concours d'innovation i-Nov est financé par l'Etat via le Programme d'investissements d'avenir (PIA) et opéré par Bpifrance et l'Ademe. Il permet de soutenir l'émergence accélérée d'entreprises ayant le potentiel pour devenir des leaders d'envergure mondiale dans leur domaine. Pour les lauréats, c'est une opportunité d'obtenir un cofinancement de leur projet de recherche, de développement et d'innovation, dont les coûts totaux se situent entre 600 000 euros et 5 millions d'euros.

Lancé en 2017, le Concours i-Nov compte déjà plus de 400 lauréats. Il s'inscrit dans le continuum du "Concours d'innovation" se déclinant autour de 3 volets complémentaires : i-PhD, i-Lab et i-Nov. Le concours d'innovation marque un engagement de l'Etat via des financements, une labellisation et une communication renforcée permettant de soutenir le développement d'entreprises fortement innovantes et technologiques. En amont, les concours i-PhD et i-Lab visent à encourager l'émergence et la création de start-up deeptech nées des avancées de la recherche de pointe française. En aval, le concours i-Nov soutient les projets de développement innovants portés par des start-up et des PME.

Ouverture de la 8ème édition du concours i-Nov : 10 thématiques

La vague 8 du concours vise à soutenir des projets innovants portés par des start-up et des PME. Pour la 8ème édition, 10 thématiques sont définies :

Santé - Outils de modélisation et de simulation numérique pour le développement de biomédicaments Santé - Dispositifs médicaux innovants avec une composante hardware Adaptation de l'agriculture au changement climatique et gestion des aléas Numérique Deep tech French Fab - industrie du futur ; Economie circulaire y compris recyclage des métaux critiques Performance environnementale des bâtiments Adaptation des territoires au changement climatique Réduction de l'empreinte environnementale du numérique Transformer les industries culturelles et créatives et l'évènementiel par le numérique

Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu'au 5 octobre 2021 à 12h00 (midi heure de Paris) sur le site de Bpifrance : https://extranet.bpifrance.fr/projets-innovants-collaboratifs/

Les lauréats des 5ème et 6eme éditions du concours i-Nov récompensés aux côtés des lauréats des autres volets du concours en 2021

Pour la 4ème année consécutive et dans un souci de complémentarité entre les différents volets du Concours d'innovation, les entreprises lauréates des derniers appels à projets du volet "i-Nov" du Concours ainsi que les lauréats des volets i-Lab et i-PhD du concours se sont retrouvés autour d'une cérémonie de remise de prix commune. L'édition 2021 a été organisée le 8 juillet 2021.