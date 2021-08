Shiro Games lance un nouveau label d'édition pour jeux indépendants, Shiro Unlimited Shiro Unlimited publiera Opportunity de Dimanche Corp. l'année prochaine

Shiro Games, à qui l'on doit Northgard, a annoncé le lancement de son tout nouveau label d'édition, Shiro Unlimited, spécialisé dans les jeux indépendants. Cette annonce suit celle de Wartales, le tout dernier titre du studio qui s'apprête par ailleurs à fêter ses dix ans d'existence.

Shiro Unlimited se donne pour mission d'aider et de mettre en avant des jeux uniques, qui n'ont besoin que d'un petit coup de pouce pour atteindre davantage de joueurs et devenir des références dans leur genre. Le label, qui a déjà de grands projets pour les prochains mois, annonce sa collaboration avec Dimanche Corp. sur Opportunity.

Nous sommes convaincus que notre expertise acquise en éditant nous-mêmes Evoland et Northgard pourrait être très utile à d'autres développeurs indépendants qui ont du mal à trouver la meilleure façon de sortir leur jeu sur le marché,"

explique Sébastien Vidal, PDG et cofondateur de Shiro.

"Nous sommes des développeurs de jeu avant tout, et les conseils que nous donnerons à nos partenaires seront basés sur notre connaissance des défis auxquels font face les développeurs au quotidien."

Shiro Unlimited bénéficiera de l'expérience et des compétences développées par Shiro au cours des 10 dernières années, et aura pour objectif de trier sur le volet et de publier des titres qui auraient tout à fait pu être conçus par Shiro tout en préservant la vision des développeurs et en aidanrt des équipes plus petites à réaliser la meilleure version possible de leurs projets. Dans cette optique, tous les jeux édités par Shiro Unlimited viseront à offrir un nouveau type d'expérience dans leur genre spécifique ou des innovations en tout genre (direction artistique, gameplay et systèmes, mélange de plusieurs genres, etc.).

Le premier titre publié par Shiro Unlimited sera Opportunity, un jeu narratif inspiré du jour où la Terre a perdu le contact avec le rover du même nom sur la planète Mars. Opportunity est présenté comme un jeu narratif axé sur l'exploration et la poésie, dans lequel le joueur fera l'expérience de toute la beauté et la solitude que peut avoir la conquête spatiale, aux commandes du fameux astromobile chargé de rapporter des preuves d'une présence d'eau ou de l'existence d'une vie sur la planète rouge.

Au cours de leur voyage, il sera possible d'améliorer le rover à l'aide de pièces détachées trouvées en chemin afin de pouvoir continuer à avancer. Le joueur devra également s'adapter aux dangers spécifiques de chaque zone de la planète. Le jeu proposera une bande-son musicale organique avec une guitare acoustique omniprésente, pour une véritable immersion du joueur dans la mission de recherche scientifique du rover.

Nous sommes heureux que Shiro Unlimited ait l'opportunité de travailler avec Dimanche Corp. pour le premier projet de notre nouveau label. Ce projet, le premier jeu que nous ne développons pas en interne, est très important pour nous !"

a déclaré Adrien Briatta, directeur du marketing et de l'édition chez Shiro Games

Aux commandes de Dimanche Corp. se trouve un duo de développeurs français qui travaille notamment sur la chaîne La développeuse du dimanche. Spécialisés dans le développement de jeux indépendants, Lola Guilldou et Samuel Perottet réalisent des vlogs sur le développement de jeux vidéo et racontent les coulisses du processus de création. L'an dernier, ils ont créé Puppy Cross, un adorable nonogram qui a su gagner le coeur d'un grand nombre de joueurs.

En plus d'Opportunity, Shiro Unlimited travaille actuellement sur un jeu de gestion et un jeu d'énigmes qui n'ont pas encore été annoncés.