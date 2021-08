Electronic Arts donne la priorité à l'accessibilité en rendant publics certains brevets

Electronic Arts annonce aujourd'hui une première mondiale pour l'industrie du jeu vidéo. En effet dans le cadre de son engagement en faveur du jeu positif pour tous, le créateur des jeux vidéo emblématiques EA Sports FIFA, Battlefield et Les Sims offre à ses concurrents et développeurs un accès gratuit à tous ses brevets et technologies liés à l'accessibilité. Le spécialiste du divertissement interactif numérique espère que l'ouverture de ses brevets liés à l'accessibilité à d'autres développeurs les encouragera à créer de nouvelles fonctionnalités qui rendront les jeux vidéo encore plus inclusifs.

L'engagement comprend cinq brevets qui couvrent certaines des technologies d'accessibilité les plus innovantes d'Electronic Arts conçues pour aider les joueurs souffrant de troubles de la vision, de la parole, de l'audition et de troubles cognitifs. Cela inclut le brevet de son populaire "Système de Ping", délivré aujourd'hui par l'Office américain des brevets et des marques. Utilisée dans Apex Legends, la technologie permet aux joueurs de communiquer via un système de ping et a été saluée pour son application comme moyen à la fois de réduire la toxicité au sein du jeu et de rendre ce dernier plus accessible.

Le "Système de Ping" aide les personnes souffrant de troubles de la parole, de l'audition et de troubles cognitifs qui ont du mal à communiquer. Il permet aux joueurs d'informer rapidement leurs coéquipiers via des commandes et des annonces audio et visuelles contextuelles à la simple pression d'une touche, sans avoir besoin d'utiliser un micro casque. Ce brevet a été très bien accueilli par les joueurs d'Apex Legends.

Trois des brevets couverts par l'engagement portent sur des technologies qui rendent les jeux vidéo plus accessibles aux joueurs malvoyants et sont déjà largement utilisés dans les jeux populaires d'Electronic Arts, dont les franchises Madden NFL et FIFA. Les technologies brevetées détectent et modifient automatiquement les couleurs, la luminosité et le contraste d'un jeu pour améliorer la visibilité d'objets ayant des luminosités similaires. Cela permet aux joueurs de mieux percevoir et interagir avec le contenu.

Image de gauche : L'offensive de Tampa Bay pré-snap dans Madden NFL 21 vue par un joueur sans problèmes de vision. Image de droite : Les itinéraires de l'offensive de Tampa Bay dans Madden NFL 21 avec des paramètres de daltonisme réglés sur deutéranopie, simulés tels que vus par une personne atteinte de daltonisme rouge-vert. La technologie permet de distinguer les différents types d'itinéraires pour permettre au joueur de choisir plus facilement le bon jeu, améliorant ainsi l'expérience de jeu.

Afin d'encourager la collaboration et l'innovation à l'échelle de l'industrie, Electronic Arts donne également accès à un code source ouvert. Il s'agit d'une solution technique qui aborde également les problèmes de daltonisme, de luminosité et de contraste dans le contenu numérique. Le code, qui se trouve sur GitHub, permettra aux développeurs du monde entier d'appliquer la technologie d'Electronic Arts directement à leurs jeux vidéo, ce qui leur permettra d'économiser des sommes importantes en recherche et développement et d'encourager les talents de l'industrie à s'adapter au code ou à s'en inspirer.

Chris Bruzzo, EVP Commercial et Marketing de Positive Play a déclaré :

Chez Electronic Arts, notre mission est d'inspirer le monde à jouer. Nous ne pouvons y parvenir que si nos jeux vidéo sont accessibles à tous les joueurs. Notre équipe en charge de l'accessibilité s'est engagée depuis longtemps à éliminer les obstacles dans nos jeux vidéo, mais nous sommes conscients que pour apporter des changements significatifs, nous devons travailler ensemble en tant qu'industrie pour faire mieux pour nos joueurs.

Nous espérons que les développeurs tireront le meilleur parti de ces brevets et encourageront ceux qui ont les ressources, l'innovation et la créativité à faire comme nous en prenant leurs propres engagements qui mettent l'accessibilité au premier plan. Nous sommes heureux de collaborer avec les autres acteurs du marché pour faire avancer l'industrie ensemble."

Le cinquième brevet visé par l'engagement porte sur une technologie sonore personnalisée qui vise à aider les joueurs ayant des problèmes d'audition en modifiant ou en créant de la musique en fonction de leurs préférences auditives et qui fonctionne avec toutes les contraintes auxquelles ils peuvent être confrontés. Electronic Arts prévoit de rendre accessible d'autres futurs brevets axés sur l'accessibilité au fil du temps et d'identifier d'autres technologies pour faire de l'open source.

L'engagement sur les brevets (Patent Pledge) est la dernière initiative d'Electronic Arts pour rendre les jeux vidéo accessibles aux joueurs de tous niveaux. Il s'appuie sur des initiatives antérieures avec notamment le lancement du portail d'accessibilité d'Electronic Arts, où les joueurs peuvent se renseigner sur les fonctions d'accessibilité des jeux d'Electronic Arts, poser des questions et proposer des améliorations. Electronic Arts a également établi des partenariats de longue date avec des associations comme SpecialEffect pour aider à briser les codes.

Chris Bruzzo ajoute :

Nous sommes toujours à l'écoute de nos joueurs pour comprendre où il y a des besoins non satisfaits que nous devons combler. Il est important pour nous que tout le monde se sente le bienvenu dans nos jeux, et ce niveau d'inclusion ne peut se faire sans les retours de la communauté. Ces technologies sont là pour aider un plus grand nombre de personnes dans le monde à découvrir des jeux formidables. Nous sommes très fiers que la communauté soit un moteur d'innovations qui apporte une réelle différence."