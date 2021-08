Du 22 au 27 septembre, Press Start, le festival de jeux vidéo de la Bpi, part à la découverte des bestiaires modernes

Chiens, lions, lapins, chats, poissons, pandas… Les animaux sont nombreux dans les jeux vidéo. Avec eux, c'est toute la nature qui est entraînée dans les mondes de pixels pour fournir des décors, décider des intrigues, déterminer les dangers ou les secours que le joueur peut espérer ou redouter…

Alors que les questions environnementales se font toujours plus pressantes, les jeux vidéo interrogent à leur manière les imaginaires et les préoccupations de nos sociétés où les relations avec la nature sont plus centrales que jamais.

Pour sa 9e édition (du 22 au 27 septembre), Press Start part à la découverte de cette thématique et se lance dans l'exploration de ces bestiaires modernes.

Parmi les temps forts de cette 9e édition :

Vendredi 24 septembre

Conférence-jeux : Animaux et jeux vidéo

Antoine Herren et Yacine Synapsas, de Random Bazar, vous amènent à la découverte des animaux dans les jeux pour une conférence dont vous êtes le héros ! Pendant une soirée, plongez-vous au coeur des jeux vidéo lors de ce spectacle-conférence interactif et ludique dans les arcanes du jeu vidéo, de sa culture et de son histoire.

Petite Salle - Centre Pompidou

Graine de studio

En partenariat avec la prestigieuse école des Gobelins et la médiathèque Marguerite Yourcenar, la Bpi vous invite à une soirée de découverte des jeux développés par les étudiants des Gobelins. En présence des créateurs qui présenteront leurs projets, venez découvrir l'avenir de la création vidéoludique et vous plonger dans les univers foisonnants de ces étudiants talentueux.

Médiathèque Marguerite Yourcenar (Paris, 15e) et en ligne

Samedi 25 septembre

Forum du jeu vidéo : de la nature aux mondes virtuels

Artificiel par essence, le jeu vidéo n'en demeure pas moins en perpétuel dialogue avec une nature qui façonne ses récits, inspire ses personnages, détermine ses paysages. À travers les mondes virtuels, l'homme poursuit ainsi le dialogue sans doute le plus essentiel de sa condition.

À l'heure où la question écologique occupe une part déterminante de la vie de nos sociétés, la Bibliothèque publique d'information consacre la 3e édition de son Forum du jeu vidéo à cette thématique cardinale et propose à une dizaine de spécialistes et de créateurs de se rencontrer pour explorer les liens entre nature et mondes virtuels.

Petite Salle - Centre Pompidou

Avec notamment

Cédric Babouche, fondateur du studio Un je ne sais quoi

Eric Chahi, créateur de Another World et Paper Beast

Vincent Péquignot, fondateur et CEO de Gamabilis

Informations pratiques

Bibliothèque publique d'information

Centre Pompidou

19 rue Beaubourg, 75004 Paris

Entrée de la bibliothèque par la place Georges-Pompidou

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 12h - 22h

Samedi, dimanche, jours fériés : 10h - 22h

Fermeture les mardis

La réservation via l'application Affluences est nécessaire pour accéder à la Bpi jusqu'à 15h30. À partir de 15h30, l'entrée est libre.