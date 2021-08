Aperçu du marché des jeux mobiles de 3,5 milliards de dollars en Amérique latine : joueurs, acheteurs, revenus, esports et dynamique du marché Par Isadora dos Santos - Cet article fait partie d'un partenariat entre Newzoo et Google

Le marché des jeux mobiles en Amérique latine est vaste et en croissance, générant 3,5 milliards de dollars de revenus via les dépenses de consommation en 2021, comme le montre notre nouveau rapport sur le marché mondial des jeux (téléchargez la version gratuite).

Dans cet article, nous explorerons certaines de nos données et des informations sur les consommateurs autour du marché passionnant des jeux mobiles de la région.

L'Amérique latine est avant tout un marché de jeux mobile

Le mobile représente 48% des revenus du marché des jeux de 2021 dans la région, et 58% de la population en ligne d'Amérique latine, soit 273,4 millions de personnes, joue à des jeux mobiles.

Le Brésil est le plus grand marché d'Amérique latine en termes de joueurs sur mobiles et de revenus. Ses 88,4 millions de joueurs généreront plus d'un milliard de dollars sur le marché brésilien des jeux mobiles cette année.

En termes de revenus de jeux mobiles, le Brésil est suivi par le Mexique (qui générera un peu moins de 900 millions de dollars), l'Argentine et la Colombie. Le mobile est également le segment de revenus à la croissance la plus rapide d'Amérique latine, atteignant 5,1 milliards de dollars en 2024. Mais pourquoi est-ce le cas ?

La dynamique du marché intérieur stimule le jeu mobile en Amérique latine

L'un des principaux facteurs contribuant aux chiffres impressionnants liés aux joueurs, aux revenus et à la croissance du mobile dans la région est la faible barrière à l'entrée du segment. Et le mobile devient encore plus accessible en Amérique latine.

D'ici la fin de 2021, il y aura plus de 351,9 millions d'utilisateurs de smartphones dans la région, comme le montre le rapport sur le marché mondial de la téléphonie mobile de Newzoo. Ce nombre déjà impressionnant franchira les 400 millions en 2023.

En raison de la législation stricte sur les importations en Amérique latine, les prix des consoles et des PC de jeu sont parmi les plus élevés au monde, faisant du mobile l'option la plus viable pour de nombreux joueurs en Amérique latine.

De plus, l'accès à Internet dans toute la région est actuellement en cours de démocratisation. La pénétration d'Internet est en augmentation au Brésil, au Mexique, en Argentine, en Colombie et au Chili, connectant et autonomisant les résidents et rendant les jeux (en ligne) viables.

La disponibilité d'Internet sera encore étendue avec la mise en oeuvre de la 5G. En Amérique latine, le déploiement de la 5G sera progressif, mais nous prévoyons que la majeure partie de la région aura accès à la 5G au cours des cinq prochaines années.

D'ici la fin de cette année, il y aura un peu moins de 20 millions de smartphones actifs compatibles 5G en Amérique latine, un nombre qui sera multiplié par cinq d'ici la fin de 2023.

Comme chaque pays d'Amérique latine a ses propres défis politiques, financiers, réglementaires et même topographiques, la 5G pénétrera les marchés de la région à des rythmes différents.

L'amélioration d'Internet, de la 5G et des infrastructures aura un effet d'entraînement sur le marché des jeux mobiles en Amérique latine, impactant différemment ses pays en fonction de leur taille et de leur infrastructure actuelle.

Pour les petits marchés tels que la Colombie, le Chili et le Pérou, ces améliorations entraîneront une nouvelle croissance de la population en ligne et des utilisateurs de smartphones, créant également plus d'opportunités pour les petits développeurs indépendants.

Sur des marchés plus importants tels que le Brésil, le Mexique et l'Argentine, la 5G conduira à :

Une meilleure rétention par les jeux mobiles.

De meilleures expériences multijoueurs.

Et des améliorations dans les aspects compétitifs pour l'esport sur mobiles.

Les joueurs mobiles d'Amérique latine : acheteurs, joueurs et App Stores

Près de la moitié des joueurs mobiles en Amérique latine sont prêt à dépenser pour des jeux mobiles. Le mobile est aussi le segment où les joueurs dépensent le plus. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le nombre absolu d'acheteur mobiles et le ratio acheteurs / joueurs ont augmenté au fil des années :

En termes de dépenses par joueur, les joueurs mexicains, relativement parlant, dépensent plus que les joueurs brésiliens. Mais à travers quels magasins numériques les acheteurs d'Amérique latine dépensent-ils ?

Google Play est la plate-forme choisie par les joueurs et les acheteurs à travers l'Amérique latine. En 2021, la boutique de Google représente plus de 68 % des revenus de tous les App Stores, les magasins iOS et tiers prenant respectivement 29,9 % et 1,5 %.

Les appareils Android offrent plus de choix aux consommateurs (en particulier en termes d'appareils bas et milieu de gamme), et ils sont souvent moins chers que les appareils iOS avec des spécifications techniques similaires.

Les données 2021 Consumer Insights de Newzoo - couvrant le Mexique, le Brésil et l'Argentine en Amérique latine - montrent que les devises internes aux jeux sont les biens virtuels les plus populaires parmi les joueurs mobiles d'Amérique latine, achetés par 43% des joueurs.

Les genres compétitifs et intermédiaires séduisent les joueurs mobiles en Amérique latine

Nos données mettent également en évidence des informations intéressantes sur le comportement des joueurs en Amérique latine, ainsi que sur les différences entre les marchés de la région.

Au niveau régional, 35% des joueurs mobiles d'Amérique latine ont joué à un jeu de stratégie au cours des six derniers mois, ce qui en fait le genre le plus populaire pour cette période. La stratégie est suivie du jeu de tir (joué par 32 % des joueurs) et de la course (30 %).

Ces genres, en particulier la stratégie et le jeu de tir, sont intrinsèquement liés aux joueurs passionnés et compétitifs par nature, bien loin des genres de jeux mobiles plus "casual" qui dominent l'Amérique du Nord et l'Occident.

Les thèmes brossent un tableau similaire. Nos données montrent que 47% des joueurs en Amérique latine affirment que la science-fiction est le thème de jeu le plus attrayant, tandis que 43% ont choisi le fantastique. Bien que les thèmes ne reflètent pas nécessairement un genre ou un style de jeu spécifique, les jeux classiques et compétitifs ont tendance à tomber dans les catégories science-fiction ou fantastique.

En termes de pays individuels, les joueurs mobiles au Brésil apprécient généralement le thème contemporain plus que la moyenne latino-américaine, tandis que les joueurs mexicains plébiscitent la science-fiction et le fantastique :

Sans surprise, les joueurs mobiles basés en Amérique latine sont également susceptibles d'apprécier les mécanismes de jeux classiques, 30% considérant l'exploration et les mondes ouverts comme les aspects les plus attrayants des jeux mobiles. Parallèlement, 29% pensent qu'un récit fort est la caractéristique la plus attrayante.

Les revenus des jeux mobiles pour juin 2021, basés sur les données de notre partenaire Apptopia dans Newzoo Expert, reflètent également le goût de l'Amérique latine pour les jeux mobiles classiques ou compétitifs. Sans ordre particulier, les 5 genres les plus rentables de juin étaient :

Battle royale

Stratégie

Puzzle

Tir

Aventure

Les dynamiques de marché étant différentes, chaque pays d'Amérique latine est unique

Des langues aux habitudes des joueurs et même aux plateformes de streaming de choix, aucun pays d'Amérique latine n'est identique.

Le Brésil est le marché plus uniforme. En raison de sa seule langue dominante (le portugais) et de l'absence de différences culturelles significatives à travers le pays, il est plus facile de comprendre les habitudes et les préférences de ses joueurs.

Ayant moins de barrières culturelles, les joueurs brésiliens ont tendance à avoir des habitudes similaires lorsqu'il s'agit de regarder du contenu de jeu diffusé en direct. Par exemple, les principales plateformes brésiliennes de diffusion en direct de jeux mobiles sont NimoTV et Booyah (principalement axées sur Garena Free Fire et Mobile Legends : Bang Bang), sites de stream référents pour de nombreux top streamers brésiliens.

Cependant, dans les pays hispanophones comme la Colombie et l'Argentine, les différences linguistiques et culturelles ont un impact sur les préférences et les habitudes des joueurs.

Les principales plateformes émergentes du Brésil, NimoTV et Booyah, ne sont pas aussi populaires ou accessibles dans le reste de l'Amérique latine. Par conséquent, les téléspectateurs hispanophones préfèrent regarder du contenu de jeux mobiles sur des plateformes telles que Twitch et YouTube, qui sont également les plateformes dominantes en Occident.

Les téléspectateurs hispanophones regardent principalement des streamers d'Espagne plutôt que d'Amérique latine, ce qui représente une opportunité de développer le marché du streaming de jeux mobiles axé sur la culture latino-américaine.

En fait, notre rapport sur le marché mondial des sports électroniques et du streaming live montre que les flux en portugais et en espagnol connaissent la croissance la plus rapide en termes d'audience sur Twitch.

Les téléspectateurs et les joueurs latino-américains se sentent plus connectés avec des streamers qui parlent leur propre langue et comprennent leur culture. Dans la section suivante, nous mettrons en lumière la démographie de ces joueurs.

Démographie des joueurs en Amérique latine

Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous, les joueurs de jeux mobiles en Amérique latine sont plutôt des hommes, entre 21 et 35 ans, avec un revenu élevé. Néanmoins, notre Consumer Insights montre également que la répartition entre les joueurs masculins et féminins est de près de 50 / 50.

En ce qui concerne l'âge, la part la plus élevée de joueurs en Amérique latine appartient au groupe 21-35. En général, les jeux mobiles attirent un public relativement plus âgé dans la région. Ces personnes plus âgées sont plus susceptibles d'avoir plus de revenus disponibles à dépenser dans les jeux.

L'esport mobile favorise l'émancipation des joueurs les plus jeunes et à faible revenu d'Amérique latine

La scène esports d'Amérique latine générera des revenus de 47,5 millions de dollars cette année (+16,0% sur un an), alimentés par une audience esports forte de 43,8 millions d'individus.

Moteur essentiel de la croissance des revenus des jeux mobiles, la scène esports mobiles en Amérique latine est particulièrement forte, s'étant développée conjointement avec son marché principal des jeux mobiles compétitifs.

Des titres compétitifs comme Garena Free Fire, Arena of Valor et Mobile Legends : Bang Bang sont particulièrement populaires dans les pays d'Amérique latine. Ces jeux sont populaires aussi bien pour le gameplay, le streaming et l'esport.

La popularité de ces jeux renforce également l'esport dans la région. Les plus jeunes qui ne peuvent pas accéder à des jeux PC ou consoles ont découvert une porte d'entrée dans le monde de l'esport via mobile. Et nous avons hâte de voir comment l'avenir des marchés des jeux mobiles et de l'esport en Amérique latine évoluera et prospérera.

Depuis l'appétit pour les jeux classique et compétitifs jusqu'à l'esports mobiles en passant par les améliorations continues de l'infrastructure et de l'Internet, l'Amérique latine est un marché clé à surveiller pour tout éditeur mobile avant-gardiste cherchant à développer son marché disponible total et ses revenus.

Et au rythme de développement actuel du marché, ce sont les pionniers et les innovateurs, ceux qui utilisent les données pour contextualiser et comprendre le marché, qui séduiront l'Amérique latine et ses joueurs.

Plus d'informations sur le site de Newzoo