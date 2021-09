Les métiers du jeu vidéo en 2021 : Level designer Il n'est pas là pour faire de "jolis" niveaux, mais des niveaux efficaces.

Le Level Designer (concepteur de niveau en français) conçoit les différents niveaux qui composeront le jeu vidéo en suivant un cahier des charges établi par le Game Designer (le concepteur du jeu). D'abord sur papier, puis par ordinateur, il détermine l'intensité de la difficulté qui participera grandement au plaisir de jouer et à la structure du jeu. Il imagine la position des objets, des personnages et le séquencement de l'action niveau après niveau.

Au coeur du développement, le Level Designer collabore avec de nombreux autres métiers tout au long de son travail. Le Game Designer, bien sûr, le producteur, mais aussi les programmeurs - qui fourniront des outils spécialement adaptés à ses besoins du moment -, ainsi que les testeurs qui lui feront un retour sur la pertinence de ses choix, l'intérêt des niveaux et de leur difficulté. Les travaux de ces derniers valideront (ou non) sa production. Il est également en contact avec les modélisateurs, les responsables de l'éclairage, les concepteurs sonores. Car, des ennemis aux décors, tous les objets qui peuvent interagir avec le joueur sont placés par le Level Designer. Il passera ensuite le relais à l'Environment Artist pour la conception et la réalisation des décors.

Informations métier

Niveau d'études : Bac +3 - Bac +5

Salaire mensuel brut : de 2200 à 2500 euros

Retenir le joueur

Le Level Designer doit connaître les secrets du jeu vidéo sur le bout des doigts pour créer des niveaux qui soient appréciables par le public visé. Il porte une attention particulière au premier niveau, celui qui retiendra le joueur ou non. Les niveaux se doivent d'être cohérents suivant des directives imposées : le thème, la difficulté, le scénario, etc. Que le challenge soir trop facile et trop prévisible, ou trop difficile et incompréhensible, et le joueur se détournera.

Il doit avoir une très bonne culture iconographique, et évidemment une bonne connaissance des logiciels d'images et de 3D. Le Level Designer n'est pas là pour faire de " jolis " niveaux, mais des niveaux efficaces.

Qualités requises

Bonne connaissance du jeu vidéo

Imagination

Travail en équipe

Sens artistique

Acquis de fin d'études

Maîtrise des outils d'édition de niveaux (Bungie's, UnrealEd…)

Maîtrise de logiciels de versioning

Connaissance des logiciels 3D (Maya, Studio Max)

Interview de Nicolas Tézé

Responsable pédagogique délégué Game Design à Isart Digital.

Quelle est la fonction d'un Level Designer ?

Le rôle du Level Designer est de concevoir les zones de jeu (niveaux, missions, espaces ouverts…) en s'appuyant sur les éléments de Game Design qui définissent l'expérience de jeu souhaitée. La mise en place de ces intentions amène le Level Designer à réfléchir à la façon dont il va gérer l'espace de jeu, la circulation du personnage, le rythme, ainsi que la difficulté des challenges rencontrés par le joueur. Il doit également apporter de la variété et proposer des choix intéressants. Ces intentions sont ensuite traduites par des éléments schématiques et structurants : plans, diagrammes, courbes de rythme et de difficulté, etc. Le niveau est alors réalisé, généralement dans un éditeur de niveaux, et testé pour s'assurer que les intentions recherchées sont bien concrétisées. Tous les éléments qui ne sont pas suffisamment convaincants doivent être réglés par le Level Designer jusqu'à obtenir la meilleure expérience de jeu possible.

Qui sont ses principaux interlocuteurs ? À quel moment intervient-il dans le pipeline de production ?

Le Level Designer peut être amené à travailler avec plusieurs corps de métier, en particulier les Game Designers pour la mise en place du gameplay et du game feel, les graphistes et Sound Designers pour l'ambiance et la narration environnementale, ainsi que l'équipe de test QA pour régler et affiner les différents paramètres. Une fois l'expérience de jeu définie par le Game Design, le travail du Level Designer peut commencer et les étapes de création, réalisation et réglages vont alors ­s'enchaîner jusqu'à la fin de la production.

Une grande culture de gamer est-elle obligatoire ?

Une bonne culture générale de gamer est importante mais pas nécessairement obligatoire. Il faut surtout avoir une bonne connaissance du genre de jeu et des mécaniques du genre de jeu sur lequel on travaille. Le Level Designer doit mettre en place une expérience qui va plaire aux amateurs de ce type de jeux. Il doit donc connaître leurs habitudes et leurs attentes, tout en proposant de la variété et parfois des éléments plus inattendus, s'ils sont cohérents avec l'expérience. Une bonne culture du genre est donc indispensable ainsi qu'une bonne compréhension du ressenti des joueurs. Connaître un maximum de références plus ou moins proches de l'expérience recherchée reste une base solide pour apporter de la profondeur et de la variété.

Entre un jeu très casual et un jeu à destination des hardcore gamers, le travail du Level Designer est-il comparable ?

Dans l'ensemble, oui. Le processus de création est le même dans les deux cas, ce sont les choix effectués dans la mise en place de l'expérience qui ne seront pas les mêmes. Là encore, c'est au Level Designer de s'adapter à ce que recherchent les joueurs auxquels le jeu est destiné.

Vers quelles autres fonctions peut-il évoluer ?

Un level designer peut naturellement évoluer vers le poste de Lead Level Designer, mais aussi vers celui de directeur créatif selon son profil, ses compétences et son expérience. Il existe aussi des passerelles assez naturelles vers la fonction de Game Designer, ce qui constitue alors plus un changement de poste qu'une réelle évolution hiérarchique (les deux postes n'étant pas particulièrement hiérarchisés l'un par rapport à l'autre).

