Alphacast et ZeratoR au Grand Rex de Paris pour "Table Quest" & "Avec originalité et enthousiasme" les 13 et 14 novembre 2021

Afin de fêter la fin de l'aventure JDR Table Quest mais aussi de donner rendez-vous à tous les passionnés d'Age Of Empires, ZeratoR & Alphacast ont réservé le Grand Rex de Paris pour un week-end placé sous le signe du Moyen-Âge… Préparez-vous pour un véritable bond dans le temps ! Table Quest En mars commençait pour Alphacast le projet Table Quest, qui le plongeait avec ses coéquipiers dans une campagne Donjon & Dragons issue de l'univers de Baldur's Gate : Descente en Averne. Après plusieurs épisodes et de très nombreux rebondissements, Ted, Avamind, Joueur du Grenier, Eventis, Troma et le maître du jeu Lynkus sont prêts pour le dénouement final. Si un prochain rendez-vous est prévu en octobre, l'ultime épisode aura lieu en salle, en direct du Grand Rex de Paris, le samedi 13 novembre 2021. Pour l'occasion, ZeratoR sera invité exceptionnellement à participer à l'aventure avec un personnage dont il aura le secret. D'autres invités sont également prévus et seront révélés plus tard... Toutes les informations sur Table Quest : https://tablequest.fr/ Avec originalité et enthousiasme Age of Empires est un jeu mythique pour tous les joueurs PC. C'est pourquoi ZeratoR, plein de nostalgie et accompagné d'Alphacast, a lancé en 2020 "Avec Originalité et Enthousiasme", un showmatch qui réunit certains des meilleurs joueurs/streamers français ! La première édition avait vu s'affronter, entre autres, TheSniper, Wraith, Skyyart, Kenny ou encore KoKa et GoB. Cette fois encore, stratégies en tout genre et batailles de civilisations seront de la partie pour nos compétiteurs espérant obtenir le titre de Roi dans ce tournoi esport intemporel. L'événement se jouera sur Age of Empires 4, le tout nouvel opus du célèbre RTS qui sortira deux semaines avant l'événement. Les seigneurs prenant part à la compétition devant se confronter à plusieurs formats de jeu et à des règles différentes à chaque épreuve. Plus d'informations sur les participants seront communiquées au cours des prochaines semaines. Le show aura lieu au Grand Rex de Paris, le dimanche 14 novembre. Prêts à rejoindre la bataille ? La billetterie Après la Trackmania Cup 2016, ZQSD Productions & ZeratoR sont ravis de pouvoir retourner dans le lieu de leurs débuts. Ces événements n'étant rien sans leur public, nous vous attendons nombreux dans l'arène pour faire vrombir le Grand Rex ! Pour nous rejoindre, il suffit de vous rendre sur la billetterie de l'événement et de choisir le ticket de votre choix. Table Quest : prix unique de 40€

Avec Originalité et Enthousiasme : prix unique de 50€

Profitez des deux événements pour le prix de 80€ (soit 10€ de réduction directe sur le prix du ticket) Informations pratiques Dates : samedi 13 et dimanche 14 novembre 2021

Lieu : Grand Rex de Paris

Billetterie

Prix des tickets :

- Table Quest : 40€

- Avec Originalité et Enthousiasme : 50€

- Pour les 2 événements : 80€

- Table Quest : 40€ - Avec Originalité et Enthousiasme : 50€ - Pour les 2 événements : 80€ Site officiel - Table Quest