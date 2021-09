Microids et le Puy du Fou annoncent le développement d'un jeu vidéo Préparez-vous à voyager dans le temps en famille avec le premier jeu vidéo Puy du Fou !

Microids et le Puy du Fou sont heureux d'annoncer qu'un jeu vidéo imaginé sur le thème du célèbre Puy du Fou est en cours de développement. Le jeu sera disponible au printemps 2022 et sortira sur l'ensemble des consoles ainsi que sur PC.

Elu deux fois "meilleur parc du monde", le Puy du Fou accueille chaque année des millions de visiteurs venus du monde entier pour découvrir des spectacles exceptionnels inspirés de l'Histoire et de ses légendes. Pour la première fois, Microids et le Puy du Fou vont travailler ensemble pour proposer un jeu vidéo avec une histoire originale dont cette première édition entrainera les joueurs à travers trois grands univers du Puy du Fou : Les Vikings, Le Signe du Triomphe et Le Secret de la Lance.

Nous sommes heureux de la confiance que nous témoignent les équipes du Puy du Fou pour adapter en jeu vidéo les différents univers du célèbre parc. Avec Microids, nous avons à coeur de proposer des jeux vidéo en collaboration avec des acteurs majeurs du divertissement. Nous avons hâte de dévoiler les premières images du jeu aux fans du Puy du Fou"

déclare Stéphane Longeard, CEO de Microids.

Nous sommes ravis de pouvoir prolonger l'univers du Puy du Fou dans ce premier jeu vidéo. Avec les équipes de Microids nous allons imaginer une histoire originale pour faire de ce jeu un véritable spectacle qui réunira toute la famille comme le font toutes les créations du Puy du Fou"

confie Nicolas de Villiers, Président du Puy du Fou.