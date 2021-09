Les salariés de Quantic Dream contrôlent plus de 10% du capital du studio Quantic Dream concrétise son expansion en renforçant ses équipes, ses infrastructures et le rôle majeur de ses employés dans son développement

Après une année 2020 marquée par de nouveaux résultats records, les actionnaires de Quantic Dream ont poursuivi un ambitieux programme d'ouverture du capital de l'entreprise à l'ensemble des salarié(e)s du studio, à travers la distribution d'actions gratuites. Cette démarche s'inscrit dans une philosophie historique constante d'associer les collaboratrices et collaborateurs au succès du studio.

Malgré la crise sanitaire, les 18 derniers mois ont été marqués par un développement important de Quantic Dream. 70 nouveaux collaborateurs ont ainsi rejoint nos studios de Paris et Montréal entre mars 2020 et juin 2021, dont 11 femmes, nous permettant de poursuivre notre politique de diversité de genre et d'origine au sein de l'entreprise",

déclare Guillaume de Fondaumière, Directeur général délégué de Quantic Dream.

"L'entrée au capital des salarié(e)s à travers l'émission d'actions gratuites a été par ailleurs amplifiée, les collaboratrices et collaborateurs du studio détenant dorénavant 10,7% du capital de Quantic Dream S.A."

Quantic Dream continue son développement grâce à une importante campagne de recrutement lancée des deux côtés de l'Atlantique en début d'année. Les collaboratrices et collaborateurs ayant rejoint Quantic Dream ces derniers mois se répartissent dans tous les services, au sein d'équipes expérimentées qui travaillent sur les prochains titres du studio.

Six mois seulement après l'annonce officielle de l'ouverture de Quantic Dream Montréal, nous sommes fiers de dire que nous avons atteint tous nos objectifs !"

déclare Stéphane D'Astous, Directeur Général de Quantic Dream Montréal.

"Nous avons réussi à recruter et à former une talentueuse équipe 'noyau' d'une vingtaine d'employé(e)s. L'annonce de l'arrivée de Quantic Dream à Montréal a vraiment attisé beaucoup d'intérêt dans le vaste écosystème du jeux vidéo de Montréal. Nos nouveaux bureaux physiques accueillent l'équipe depuis le début du mois. Un lancement du studio en mode virtuel et en télétravail n'est pas simple, mais tout se déroule comme prévu, grâce à une excellente collaboration entre Paris et Montréal."

Pour répondre aux exigences des nouvelles plateformes vidéoludiques, Quantic Dream a ajusté aux plus hauts standards son studio son et obtenu en juin 2021 la première validation Dolby Atmos officielle pour une structure française de création de jeu vidéo.

Dans cette logique d'élargir son champ de compétences, les locaux parisiens ont d'autre part fait place récemment à un rig de photogrammétrie afin de répondre aux besoins de ses artistes et développeurs. La création de nouveaux pôles dédiés au gameplay et à l'intelligence artificielle font également partie des évolutions technologiques notables mises en place ces derniers mois.

La qualité du cadre de travail et le bien-être des équipes continuent d'être évalués de manière anonyme et individuelle. Le studio poursuit également une politique en faveur de l'inclusion et affiche un index d'égalité de 88 points sur 100 pour l'année civile 2020. Concernant l'indicateur relatif à "l'écart de taux d'augmentations individuelles", Quantic Dream obtient par ailleurs la note maximale.

Quantic Dream offre une grande variété d'opportunités d'emploi, au contact de profils uniques, de technologies hors-normes et d'un savoir-faire de renommée internationale, qui définissent la vision créative singulière que le studio cultive depuis près de 25 ans.

https://blog.quanticdream.com/fr/en-route-pour-le-futur