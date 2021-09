Asphalt 9 : Legends dépasse les 100 millions de dollars de dépenses consommateurs

Jeu de simulation auto édité par Gameloft sous pavillon Vivendi, Asphalt 9 a franchi le cap majeur des 100 millions de dollars dépensés par les joueurs mondiaux sur son application en seulement 3 ans et demi.

Lancé pour la première fois en 2018, le jeu a rencontré ses principaux marchés, en termes de dépenses, aux Etats-Unis, en Corée du Sud, en Chine, au Japon et en Allemagne. Le jeu parvient à reproduire la sensation des jeux de courses d'arcade depuis un smartphone, tout en mettant fortement l'accent sur la personnalisation de l'expérience. Il propose un mode solo et multijoueur, la possibilité de former des clubs et de rivaliser avec une autre équipe, des classements, des évènements et de nombreuses fonctionnalités personnalisables (la voiture, les pistes automobiles, l'utilisation des commandes intelligentes ou manuelles - une fonctionnalité similaire aux jeux console dans une salle d'arcade. Ce type de fonctionnalités inclusives est connu pour stimuler l'engagement du joueur et le fidéliser, en particulier lors d'événements et de classement éphémères.

Encore un exemple de la façon dont les jeux console dit ''traditionnels'' (ou, dans ce cas, d'arcade) ont migré sur mobile, et trouvé une forte adhésion auprès des consommateurs à la recherche de jeux qu'ils aiment et auxquels ils peuvent accéder n'importe où.