Press Start - Les bestiaires du jeu vidéo - Le programme complet Festival de jeux vidéo - 9e édition du 22 au 27 septembre 2021 - Bpi - Centre Pompidou - Hors les murs - En ligne

Du 22 au 27 septembre, Press Start, le festival de jeux vidéo de la Bpi, part à la découverte des jeux dont les animaux, réels ou imaginaires, sont les héros.

Chiens, lions, lapins, chats, poissons, pandas… Les animaux sont nombreux dans les jeux vidéo. Avec eux, c'est toute la nature qui est entraînée dans les mondes de pixels pour fournir des décors, décider des intrigues, déterminer les dangers ou les secours que le joueur peut espérer ou redouter…

Alors que les questions environnementales se font toujours plus pressantes, les jeux vidéo interrogent à leur manière les imaginaires et les préoccupations de nos sociétés où les relations avec la nature sont plus centrales que jamais.

Pour sa 9e édition (du 22 au 27 septembre), Press Start part à la découverte de cette thématique et se lance dans l'exploration de ces bestiaires modernes.

En attendant le festival, retrouvez Presty sur www.lesbestiairesdujeuvideo.fr ! (lancement le 15 septembre)

Mercredi 22 septembre

Ligue Alpaca Ball : Allstars - Jeux

Un match de foot.... avec des lamas ? Venez défier vos amis dans des matchs de folie avec Alpaca Ball : Allstars (Salt Castle Studio, 2020), le seul et unique jeu de football avec des lamas !

13h-15h - Salon Jeux vidéo - Accès libre

Initiation à Blender - Atelier

Dans cet atelier, vous apprendrez les bases du logiciel Blender en réalisant vos premières créations. À travers différents modules, vous allez modéliser, texturer et exporter vos propres créations 3D. Un atelier facile à suivre et accessible à tous les niveaux !

À partir de 15 ans. L'atelier est ouvert à tous, toutefois une maîtrise basique de l'informatique est conseillée.

Animé par Alexis Cimino, formateur en infographie 3D et développement informatique

14h-16h et 16h30-18h30 - Salon graphique - Sur inscription (2x8 places)

Carte blanche à la Canopée : exploration sous-marine - Jeux

Les bibliothécaires de la Médiathèque de la Canopée (Ville de Paris) s'installent dans le Salon Jeux vidéo et vous entraînent à jouer au fond de l'océan : un après-midi pour plonger ensemble et s'émerveiller du monde sous-marin, les pieds au sec et la manette à la main !

Ce moment de jeux et de découverte sur console et en VR sera bilingue Français/Langue des Signes Française.

16h-18h - Salon Jeux vidéo - Sur inscription

En partenariat avec la Médiathèque La Canopée La Fontaine - Ville de Paris

Jeudi 23 septembre

Click and create (débutant) - Atelier

Et si vous appreniez à créer vous-même vos jeux ? Guidé par un game designer professionnel, vous apprendrez au cours de cet atelier d'initiation les bases de la création d'un jeu avec le logiciel open-source G-Developp… pour rentrer chez vous avec votre premier jeu !

Animé par Copotato

16h-18h et 18h30-20h30 - Salon graphique - Sur réservation (2x8 places)

Initiation au Game Design - Atelier

Physique ou numérique, la conception de jeux repose sur la même discipline : le Game Design ! Nous vous proposons de découvrir cette technique lors d'un atelier de création de jeux de société, lors duquel vous serez amenés à créer votre propre prototype.

Animé par Prismatik

18h-21h - Espace Vie Pratique - Sur réservation (12 places)

Vendredi 24 septembre

Tous joueurs !

Les jeux vidéo, c'est pour tout le monde ! La Bpi vous invite à un après-midi autour du thème de l'accessibilité numérique au service des handicaps : sensibilisation aux enjeux de l'accessibilité numérique, découverte de dispositifs adaptables et d'aides techniques, et sessions de jeux !

14h30-17h30 - Niveau 1 - Sur inscription

En partenariat avec CapGame, TechLab APF France Handicap, Brutpop

Les métiers du jeu vidéo et la Bourse Jeu vidéo pour l'égalité des chances - Rencontres

Les jeux vidéo sont plus qu'une passion : ils peuvent devenir votre métier ! Que vos talents soient en informatique, en dessin, en musique, en commerce... votre futur est peut-être dans les jeux vidéo.

Loisirs Numériques et la Bpi vous invitent à la découverte des métiers du jeu vidéo et de la Bourse Jeu Vidéo. Lancée au printemps 2020 par des professionnels du secteur et l'association Loisirs Numériques, cette aide oeuvre pour l'amélioration de la diversité professionnelle dans le secteur des jeux vidéo en finançant et accompagnant les études de ses boursiers.

15h30-17h - Petite Salle - Centre Pompidou - Accès Piazza avec Pass sanitaire

Avec notamment

Cédric Bache, de La Belle Games

Mickaël Newton, président-fondateur de l'association Loisirs Numériques et chef de projet RSE (Responsabilité sociale) chez Ubisoft

Jehanne Rousseau, fondatrice de Spiders Studio

Graines de Studio - Démonstrations

La Bpi et la médiathèque Marguerite Yourcenar (Paris, 15e) s'associent à Gobelins Paris et au CNAM-Enjmin pour valoriser le dynamisme et la créativité des jeunes pousses du jeu vidéo. Au cours d'une soirée exceptionnelle, venez découvrir les pitchs et démos d'une sélection des meilleurs projets de jeux vidéo conçus et développés par les étudiants en Design interactif et jeu vidéo de Gobelins et les diplômés du Mastère Spécialisé designer d'expérience interactive et ludique de Gobelins-Enjmin.

19h-21h - Médiathèque Marguerite Yourcenar - Accès libre et en ligne

En partenariat avec la Médiathèque Marguerite Yourcenar - Ville de Paris, Gobelins, l'école de l'image et CNAM-Enjmin

Conférence-jeu : Animaux et jeux vidéo - Spectacle

Après Jazz et jeux vidéo : un mariage impossible, Antoine Herren et Yacine Synapsas reviennent pour une nouvelle conférence-jeu et vous entraînent à la découverte des animaux dans les jeux ! Pendant une soirée, plongez-vous au coeur des jeux vidéo lors de cette conférence interactive et ludique pour arpentez ses arcanes, sa culture et son histoire… avec un twist à la clef !

Animé par Random Bazar

20h30-22h - Petite Salle - Centre Pompidou - Accès Piazza avec Pass sanitaire

Samedi 25 septembre

Forum du jeu vidéo : de la nature aux mondes virtuels - Rencontres

Artificiel par essence, le jeu vidéo n'en demeure pas moins en perpétuel dialogue avec une nature qui façonne ses récits, inspire ses personnages, détermine ses paysages. À travers les mondes virtuels, l'homme poursuit ainsi le dialogue sans doute le plus essentiel de sa condition. À l'heure où la question écologique occupe une part déterminante de la vie de nos sociétés, la Bibliothèque publique d'information consacre la 3e édition de son Forum du jeu vidéo à cette thématique cardinale et propose à une dizaine de spécialistes et de créateurs de se rencontrer pour explorer les liens entre nature et mondes virtuels.

Animé par Erwan Cario et Jean Zeid

14h-18h - Petite Salle - Centre Pompidou - Accès libre et en ligne

En partenariat avec l'OMNSH (Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines)

Avec notamment

Cédric Babouche, fondateur du studio Un je ne sais quoi

Eric Chahi, créateur de Another World et Paper Beast

Vincent Péquignot, fondateur et CEO de Gamabilis

La M.A.O. à travers le temps - Atelier

La Musique Assistée par Ordinateur (MAO) est au coeur des jeux vidéo. Depuis ses débuts dans les années 70 et 80 jusqu'à aujourd'hui, les logiciels comme les dispositifs ont beaucoup évolué. David Bagel, DJ et collectionneur, vous invite à découvrir cette histoire et à tester ces outils, depuis les célèbres Commodore 64 et le CyberTracker Sid aux logiciels les plus récents, comme FL Studio ou Ableton Live.

14h-18h - Niveau 1 - Sur inscription

Découverte du jeu "Bulle" - Jeux

"Coincée dans sa routine d'employée de cinéma, Bulle rêve d'aventures et d'ailleurs à travers les affiches de films. Lorsqu'elle tombe sur une annonce pour un job au bout du monde, elle saute sur l'occasion." Vous aussi, accompagnez Bulle dans sa nouvelle vie de garde-forestière dans un incroyable parc botanique et venez découvrir, en compagnie de ses créateurs, cette histoire interactive inspirée par la littérature jeunesse et le roman graphique, développée en 2021 par des étudiants du CNAM-Enjmin !

15h à 18h - Salon Jeux vidéo - Sur inscription

Atelier Uramado - Atelier

Venez réveiller les esprits de la nature qui se cachent sur Press Start ! Au cours de cet atelier, les enfants partent à la découverte des Tanukis, ces esprits de la nature du parcours en réalité augmentée Uramado AR de Julie Stephen Chheng.

15h-16h - Salon Jeux vidéo - Sur inscription (10 places)

En partenariat avec l'AFCA

Ligue Alpaca Ball : Allstars - Jeux

17h-19h - Salon Jeux vidéo - Accès libre

Dimanche 26 septembre

Initiation au dessin numérique - Atelier

Qu'ils soient à plumes ou à écailles, anthropomorphes ou fantastiques, les animaux dans les jeux sont le produit de l'imagination des designers graphiques. Avec l'illustrateur et storyboarder Damien Barban, venez créer sur tablette graphique vos propres personnages-animaux et vous initier à l'art du dessin numérique !

Animé par Damien Barban

13h30-15h30 - 16h-18h - 18h30-20h30 - Salon Graphique - Sur inscription (8 places par session)

15h-16h - Salon Jeux vidéo - Sur inscription

17h-19h - Salon Jeux vidéo - Accès libre

Plus d'infos : www.bpi.fr/press-start2021