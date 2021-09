Retrouvez Games made in France du 21 au 24 octobre 2021

Impossible de passer à côté de Games Made in France, l'événement en ligne du jeu vidéo français, et de ses 4 jours de live Twitch et de soldes Steam ! La première édition en 2020 avait attiré plus d'un million de spectateurs enthousiastes et fait gagner des centaines de clés.

Cette année, l'événement aura lieu du 21 au 24 octobre 2021. Avec plus de 40 heures de live et une solde de 5 jours sur Steam, Games Made in France est l'occasion pour les fans de jeux vidéo de découvrir les nouveautés et les futures sorties françaises. Au programme : du gameplay en direct, des annonces exclusives et des concours pour gagner de nombreuses clés et goodies !

La sélection de 2021, révélée prochainement, comptera plus de 30 jeux en tous genres, dont de nombreuses exclusivités. C'est aussi l'occasion de découvrir l'envers du décor, puisque les créateurs et créatrices de tous les jeux sont invité-e·s sur le plateau pour commenter la partie, raconter la production de leurs oeuvres et expliquer leurs métiers.

Games Made in France est rendu possible par le soutien du CNC et de la Région Île-de-France, ainsi que par le travail des associations régionales du jeu vidéo.