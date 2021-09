Simon Vanesse, nouveau directeur général d'ArtFX Gilbert Kiner, Président fondateur d'Artfx, vient de nommer Simon Vanesse Directeur général d'ARTFX

Son arrivée au sein de l'école, le 1er septembre, après cinq années passées dans le prestigieux studio Mikros Image, s'inscrit dans la stratégie de développement d'Artfx, concrétisée en 2020 par l'ouverture de deux nouveaux campus, à Lille - Plaine Images et à Paris - Enghien-les- Bains.

L'extension géographique d'Artfx, dont le campus historique de Montpellier a ouvert en 2004, permet d'accueillir près de 1 000 étudiants pour cette rentrée 2021, tous sites confondus. Cette nomination illustre par ailleurs la volonté de l'école de ne recruter que des professionnels issus des industries créatives, avec une connaissance approfondie des studios et de leurs besoins.

Il s'agit également pour Artfx, reconnue comme l'une des meilleures écoles au monde*, de défendre son modèle original dans un paysage marqué par les fusions et le rachat des écoles indépendantes par de grands groupes d'enseignement privé. "Nous voulons préserver l'indépendance d'Artfx, garantie de notre liberté pédagogique" souligne Gilbert Kiner. "Celle-ci nous permet de prendre le risque d'innover, de créer des formations ambitieuses telles que le nouveau Mastère Cinéma ouvert à la rentrée 2021, et de défendre une pédagogie originale et bienveillante, qui favorise la coopération plutôt que la compétition". Sous la responsabilité directe de Gilbert Kiner, Simon Vanesse aura la responsabilité du développement et du management général d'Artfx sur ses trois campus.

A propos de Simon Vanesse

Ingénieur issu de l'Université de technologie de Compiègne (UTC), puis diplômé du mastère Médias de l'ESCP-EAP, Simon Vanesse a débuté sa carrière au sein de Buf compagnie, en tant que VFX Producer puis producteur exécutif. A ces postes, Il a travaillé sur des productions cinématographiques européennes (Astérix aux jeux olympiques, Dante 01, Enter the void...) et internationales (The Prestige, Spiderman 3, Speed Racer...). Au sein de la société, il a assuré la production du court métrage Même les pigeons vont au paradis et fut à ce titre nommé pour un oscar en 2008. Après un passage par la production indépendante et plusieurs années en tant que directeur pédagogique des cursus animation / effets visuels dans une école internationale, il rejoint en 2016 la société Mikros images. Pendant 5 ans, il a aidé à construire et développer le studio Mikros Animation en tant que Directeur de l'animation (Managing Director). Dans ses fonctions, il a ainsi participé à la supervision de multiples films animés internationaux dont Sherlock Gnomes (Paramount Animation), Astérix et le secret de la potion magique (M6), Sponge Bob : Sponge on the run (Nickelodeon), …

Artfx poursuit ses recrutements

La croissance de l'école sur plusieurs sites nécessite la poursuite du renforcement des équipes pédagogiques et de direction.

Dominique Peyronnet, issue de l'industrie du jeu vidéo, a ainsi été nommée mi-mai pour diriger le campus de Montpellier.

Pierre-Henry Laporterie, issu de l'animation, dirige celui de Lille - Plaine Images depuis son ouverture en octobre 2020, tandis que Dominique Pochat est à la tête de celui de Paris - Enghien-les-Bains également depuis la rentrée dernière.

Artfx Montpellier a également récemment accueilli Stéphanie Misiak, nouvelle responsable pédagogique du cursus Animation 2D.