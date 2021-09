Ubisoft nomme Igor Manceau Chief Creative Officer Avec plus de 20 ans d'expérience reconnue dans l'industrie, Igor Manceau prend les rênes de la vision créative d'Ubisoft

Ubisoft annonce aujourd'hui la nomination d'Igor Manceau au poste de Chief Creative Officer (CCO). Actuellement Directeur Créatif et avec plus de 20 ans d'expérience au sein du Groupe, Igor rapportera directement à Yves Guillemot, PDG et co-fondateur d'Ubisoft, et siègera au Comité Exécutif de l'entreprise.

En sa qualité de Chief Creative Officer, Igor Manceau aura pour mission de définir et de cultiver la vision créative d'Ubisoft, tout en soutenant la direction créative de chacun des jeux afin qu'ils soient les plus accessibles, attractifs et enrichissants pour tous. Il travaillera en étroite collaboration avec l'ensemble des parties prenantes des studios d'Ubisoft pour intégrer de nouvelles perspectives et sensibilités qui nourriront l'esprit créatif du Groupe. Il collaborera également avec les équipes de Virginie Haas, Chief Studio Operating Officer, et celles de Sandrine Caloiaro, Chief Portfolio Officer, afin de renforcer les franchises Ubisoft et d'identifier des opportunités de création dans des genres nouveaux ou émergents.

Igor Manceau a rejoint Ubisoft en 1998 en tant que membre des équipes marketing. En 2003, il est promu Directeur du Marketing Editorial au studio d'Ubisoft Montréal, où il contribue à la stratégie marketing et créative de plusieurs franchises phares, dont Far Cry, Rainbow Six, et Splinter Cell. En 2006, il crée et dirige une équipe chargée de concevoir des jeux "casual", avant de devenir consultant créatif pour plusieurs titres dont certains opus de la franchise Assassin's Creed.

En 2014, il rejoint Ubisoft Annecy pour prendre la direction créative de Steep, un jeu multi-primé de sports extrêmes qui rassemble encore aujourd'hui une communauté de joueurs passionnés. Igor Manceau est nommé Directeur Créatif de Riders Republic en 2017, et s'appuie avec l'équipe d'Ubisoft Annecy sur les dernières avancées technologiques et tendances de l'industrie pour créer un terrain de jeu ouvert, novateur et massivement multijoueur, qui offre une importante variété d'activités et de défis en solo, co-op ou en compétition.

C'est un grand honneur pour moi de pouvoir guider et soutenir toutes les équipes engagées et incroyablement talentueuses d'Ubisoft, qui incarnent l'âme créative de nos jeux",

déclare Igor Manceau.

"Nous avons chez Ubisoft des créatifs parmi les plus brillants de l'industrie et je suis impatient de pouvoir m'associer à eux pour travailler à des jeux encore plus innovants, qualitatifs et différenciants, afin d'offrir des expériences mémorables et enrichissantes à tous nos joueurs."

Le comité de nomination pour le poste de CCO, sous la supervision de Yves Guillemot et d'un cabinet de recrutement spécialisé, ont particulièrement apprécié l'expérience d'Igor Manceau en direction créative sur différents genres de jeux ainsi que sa capacité à concevoir des concepts attractifs pour de nouvelles audiences. Ses qualités de leadership et d'écoute seront d'autres atouts clés pour ses nouvelles fonctions.

Igor est l'un des directeurs créatifs les plus expérimentés, innovants et respectés d'Ubisoft et de l'industrie",

déclare Yves Guillemot.

"Igor a une profonde compréhension des motivations des joueurs, une forte intuition pour créer de nouveaux marchés et un style de leadership exemplaire. Je suis certain qu'avec l'ensemble de nos directeurs créatifs et de nos responsables éditoriaux, il saura fédérer et motiver nos équipes autour d'une vision commune pour renforcer et élargir notre portefeuille de jeux, combler les attentes des joueurs actuels et élargir nos audiences."