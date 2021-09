Dontnod présente son programme FROG : une nouvelle organisation pensée pour le télétravail Les dontnodiens et dontnodiennes peuvent désormais choisir de travailler de leur domicile ou au sein des locaux, avec l'ouverture de nouveaux bureaux à Paris et Montréal

Dontnod Entertainment, éditeur et studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, met en place une nouvelle organisation de travail centrée autour du télétravail.

Chaque collaboratrice et collaborateur de Dontnod basé à Paris et Montréal a désormais la possibilité de choisir entre le travail en distanciel, à domicile, et le travail en présentiel, au sein des locaux. Il s'agit d'un système permanent qui se poursuivra au-delà de la situation sanitaire actuelle, dans le but d'améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et apporter davantage de flexibilité dans l'organisation du travail.

L'humain étant au coeur des valeurs et de la stratégie de Dontnod, il était évident et nécessaire d'accélérer la mise en oeuvre du dispositif FROG (Fully Remote Organization), initialement amorcée avant le début de la crise sanitaire. Un référendum a été organisé en interne, en octobre 2020, dans le but de recueillir les ressentis de chacune et chacun sur ce nouveau programme. Ce dernier a été adopté par 87% des dontnodiennes et dontnodiens. Garder un lien social était primordial en période de télétravail prolongé et cela reste aujourd'hui un véritable défi pour un studio de plus de 250 personnes ! Le bien-être de nos équipes est, et a toujours été, primordial ; et FROG permet désormais à toutes et tous de travailler dans les meilleures conditions possibles, en fonction de son mode de vie et de travail.

Nos équipes ont fait preuve d'une résilience extraordinaire durant cette période et je tiens à les remercier pour leur travail, leur implication et leur force d'adaptation, qui ont permis à Dontnod de poursuivre son évolution et d'assurer en 2020 les sorties de deux jeux, Tell Me Why et Twin Mirror avec succès. Le bien-être et la santé des Dontnodiennes et Dontnodiens sont une priorité et le programme FROG est conçu dans ce sens. Nous savons que chacune et chacun a un fonctionnement et des besoins différents et c'est pourquoi nous avons voulu mettre en place un programme qui laisserait le libre choix de son organisation de vie. FROG devrait permettre à nos talents de s'épanouir davantage dans leur vie professionnelle comme personnelle",

déclare Oskar Guilbert, Président Directeur Général de Dontnod.

FROG

Les collaboratrices et collaborateurs peuvent désormais choisir entre le mode Télétravail et le mode Office, avec la possibilité de revenir plus tard sur leur décision. Le mode Télétravail leur permet de travailler depuis le confort de leur domicile, avec tout l'équipement et le mobilier dont ils ont besoin (chaises, bureaux, matériel informatique...) fourni par Dontnod. Ils peuvent choisir de se rendre régulièrement dans les locaux et d'utiliser des bureaux "flex". Le mode Office permet de travailler directement dans les locaux de l'entreprise, avec un bureau et du matériel dédiés. Ce mode est accompagné d'un forfait de jours de télétravail, accordés durant l'année. Ces deux modes offrent aux collaboratrices et collaborateurs une grande flexibilité tout en gardant un lien social, indispensable au moral, à la créativité et à la productivité des équipes.

Durant la crise, nous avons dû rapidement adapter nos processus de travail et nos outils de communication, afin de garantir une organisation efficace et un maintien du lien pour nos collaboratrices et collaborateurs. Bien que des réflexions aient été amorcées en amont de la crise sanitaire, nous avons réalisé que le télétravail est un mode de travail qui convient davantage à certaines personnes, car il propose un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle adapté à leurs besoins. Nous avons donc pensé le programme FROG pour offrir les meilleures conditions de travail, quel que soit le mode privilégié. De plus, ce dispositif nous permettra d'élargir nos recrutements à toute la France et à tout le Québec, afin de dénicher de nouveaux talents",

explique Matthieu Hoffmann, Directeur des Ressources Humaines de Dontnod.

Grâce à cette nouvelle organisation de travail, le vivier de talents s'est considérablement élargi et diversifié au sein de Dontnod. Avec des personnes pouvant désormais vivre et travailler depuis n'importe où en France (pour le studio parisien) ou n'importe où au Québec (pour le studio montréalais), avec les mêmes conditions et avantages. Dontnod est ravi d'étendre son recrutement et d'accueillir les meilleurs talents au sein de ses équipes.

La flexibilité acquise grâce au programme FROG nous permet de réagir rapidement à l'évolution des attentes et des situations qui touchent les équipes tant dans leur vie personnelle que professionnelle. Elle est au coeur de la culture de travail que nous avons voulu favoriser au sein du studio de Montréal et est un élément essentiel de ce que nous voulons offrir à toutes et tous"

précise Frédérique Fourny-Jennings, Managing Director de Dontnod Montréal.

Nouveaux bureaux à Paris & Montréal

Le déménagement de Dontnod Paris dans ses nouveaux locaux est à présent terminé ! Ces derniers ont été rénovés en tenant compte de l'espace et de l'adaptabilité des conditions de travail, afin de respecter les recommandations en matière de santé et de sécurité au fur et à mesure de l'évolution de la crise sanitaire. Ce lieu propose notamment des aménagements repensés, tels que les bureaux "flex", des "bubbles" (pour s'isoler et se concentrer ou pour des réunions de 2 à 4 personnes), des salles de réunion connectées, des améliorations en ce qui concerne l'acoustique, un éclairage adaptable, la possibilité pour les équipes de modifier la disposition des espaces ouverts pour se rassembler - ou s'isoler - si nécessaire, etc.

Situé dans le 19ème arrondissement de Paris, dans le Parc Icade du Pont de Flandre, les dontnodiennes et dontnodiens disposent, sur place, d'espaces verts, d'un centre de fitness, de restaurants, d'une Happiness Manager dédiée et plus encore ! De même, des lieux de convivialité permettront aux collaboratrices et collaborateurs d'évoluer dans des espaces propices au bien-être et à l'échange.

Avec un espace de travail dédié au sein de Fabrik8, Dontnod Montréal s'est installé au coeur du quartier Mile-Ex. Les équipes peuvent à présent travailler dans un environnement dynamique et inspirant, qui offre de nombreuses installations et activités, comme une patinoire qui, pendant les mois d'été, se transforme en terrain de football et de basket-ball, ainsi qu'une immense salle de sport, un espace ping-pong et une cafétéria qui propose des repas sains.

Afin de continuer à assurer la sécurité et à préserver la santé de toutes et tous, seul un nombre limité de dontnodiennes et dontnodiens peut actuellement se rendre en même temps dans les bureaux. Un retour progressif et volontaire sur le lieu de travail est en cours et sera ajusté en fonction de l'évolution de la crise sanitaire.