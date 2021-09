CareGame annonce le plus grand catalogue de jeux mobiles en cloud gaming au monde, avec plus de 1000 jeux mobiles disponibles

CareGame, spécialiste du mobile cloud gaming, dévoile le plus grand catalogue de jeux mobiles accessibles sans téléchargement existant sur le marché à ce jour. Dès aujourd'hui, l'entreprise propose à ses partenaires - fournisseurs de services et opérateurs mobiles - plus de 1000 jeux, couplés à sa solution unique de mobile cloud gaming. Une première mondiale !

CareGame donne l'opportunité aux opérateurs mobiles partout dans le monde de proposer leur propre service de mobile cloud gaming grâce à une solution clé en main entièrement personnalisable. Le catalogue de jeux proposé par l'entreprise française, qui s'enrichit chaque mois de dizaines de nouveaux titres, contient d'ores et déjà plus de 1000 jeux, se plaçant par la même occasion comme le plus grand catalogue de jeux mobiles en cloud gaming au monde !

Grâce à CareGame, n'importe quel smartphone iOS ou Android peut accéder aux meilleurs jeux vidéo mobiles, y compris les plus volumineux et les plus exigeants, en un seul clic, sans aucun téléchargement, et bénéficier d'une expérience de jeu AAA à 60fps dès 1.5Mbps de connexion.

Notre catalogue de plus de 1000 jeux mobiles est aujourd'hui le plus riche du marché, et de nouveaux titres viennent le rejoindre tous les mois. Nous proposons à nos partenaires un large choix de jeux dans les genres les plus appréciés des joueurs : Action, RPG, Stratégie, Simulation, Racing, Aventure, Puzzle, Shooter, Multijoueur et bien d'autres encore. Nous accompagnons les opérateurs mobiles dans leur offre à destination de leurs utilisateurs, en demande de cette nouvelle expérience de jeu, et les aidons à construire une offre unique et pleinement adaptée à leurs besoins.", déclare Benjamin Athuil, Co-fondateur et Président de CareGame.

Le catalogue de CareGame comprend aussi bien des franchises emblématiques de grands éditeurs comme Hitman, Lara Croft, et Deus Ex, publiés par Square Enix, ou Stormblades et Dawnbringer de l'excellent Kiloo, que des pépites indépendantes multi-récompensées dans le monde comme les jeux d'aventures poétiques de l'éditeur Nyamyam ou les jeux d'action et récits immersifs uniques de Playdigious.

L'ensemble de notre catalogue peut être déployé en quelques semaines chez un partenaire. Tous les titres que nous proposons sont des jeux mobiles existants, développés pour être joués sur un écran tactile, sans manette. L'expérience est naturelle et optimale, sur iOS comme sur Android et ce, pour chacun des 1200 jeux !",

précise Benjamin Athuil.

Avec plusieurs partenariats stratégiques signés ces derniers mois et d'autres à venir, CareGame apporte une solution unique aux opérateurs mobiles du monde entier, leur permettant d'offrir la meilleure expérience de jeu mobile en cloud gaming à leurs utilisateurs et de répondre à l'explosion du marché du jeu vidéo mobile. Fort de sa technologie unique et de la richesse et qualité de son catalogue de jeux, CareGame est déjà disponible dans 44 pays sur cinq continents : en Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique et Asie.