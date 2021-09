Les métiers du jeu vidéo en 2021 : Manager e-sport Mettre les joueurs dans des conditions optimales pour gagner

Le manager d'une équipe d'e-sport est responsable d'un groupe de joueurs professionnels, il est le chef d'équipe, même s'il n'est pas l'entraîneur. Son travail consiste donc à mettre les joueurs dans des conditions optimales pour gagner, en les déchargeant des contraintes extra-sportives, mais en veillant également au professionnalisme de leur comportement. Il est en charge des inscriptions aux compétitions et aux événements promotionnels, ainsi que de toute la partie logistique et de l'organisation des déplacements, qui peuvent avoir lieu dans le monde entier.

En collaboration avec le responsable technique de l'équipe et l'entraîneur, il s'assure du bon fonctionnement du groupe. Cela va du comportement des joueurs au quotidien à leur respect des règles et contraintes durant les compétitions, notamment vis-à-vis des sponsors. Il est en effet le garant du respect des obligations liées aux contrats avec les sponsors de l'équipe, mais aussi avec ceux des joueurs individuellement, quand ceux-ci ont des sponsors personnels. Il participe au recrutement des nouveaux talents et à la recherche de sponsors. Et il doit veiller à la maîtrise des dépenses.

Informations métier

Niveau d'études : Bac +3 - Bac +5

Salaire mensuel brut : Non Déterminé

Gérer la communication… et les ego

En dehors de cela, le manager e-sport est principalement responsable de la communication : avec les organisateurs de tournois ou de ligues, avec les médias, mais aussi en assurant la présence de la marque sur les réseaux sociaux.

En tant que manager, c'est à lui d'insuffler un esprit d'équipe. Si manager une équipe d'esport suppose d'avoir un grand sens de ­l'organisation, cela nécessite aussi une bonne dose de psychologie. L'e-sport est un milieu de plus en plus médiatisé et les e-sportifs sont jeunes, font parfois l'objet d'une forte admiration de la part de la communauté de fans et peuvent être sollicités plus que de raison. Il faudra avoir ce qu'il faut d'autorité et de patience…

Qualités requises

Bonne connaissance du jeu vidéo et des organisations sportives

Grande organisation

Autorité

Sens de relations humaines

Goût pour la communication

Acquis de fin d'études

Le métier de manager e-sport est encore peu enseigné. Si quelques écoles spécialisées sont apparues, l'étudiant intéressé par ce métier pourra également se tourner vers les écoles de management et de communication. Il devra acquérir notamment de bonnes connaissances en droit (droit du travail, droit des contrats) et en économie.

Interview d'Alexandre "AnthraX" Ausesky

Après avoir vécu une expérience significative avec les plus grandes équipes, comme celle de Vitality, avec laquelle il a raflé la coupe du monde à Katowice en 2016, ou avec Supremacy, "Anthrax", de son nom de scène, partage son expérience comme coach dans l'une des premières écoles e-sport : Helios Gaming School.

L'e-sport est un domaine en construction. Quel est le rôle du manager d'une équipe d'e-sport ?

Le manager d'une équipe e-sport est la personne chargée de la partie logistique ainsi que de la partie "ressources humaines". Ses responsabilités s'arrêtent là où commencent celles du coach, même s'il n'est pas rare de voir des personnes cumuler les deux fonctions. C'est le manager qui va assurer la communication entre ses joueurs et la structure qui les emploie, qui va organiser les déplacements de son équipe, qui va gérer les inscriptions aux différents tournois, qui va s'assurer que les rapports entre les joueurs soient les meilleurs possible. Il est, pour résumer le plus simplement possible, la personne qui s'occupe de tout ce qui n'est pas directement de l'ordre du jeu.

Le statut juridique de l'e-sportif est-il suffisamment bien défini aujourd'hui ?

Le statut de joueur e-sportif est encore relativement flou, principalement à cause du fait qu'il est très récent. Néanmoins, cette situation évolue régulièrement : les Etats-Unis ont en effet récemment reconnu les joueurs e-sportifs comme athlètes professionnels. En France, des statuts d'auto-entrepreneur permettent d'exercer cette activité, et des CDD e-sport existent mais sont encore peu utilisés car ils sont assez peu pratiques. Il est toutefois important de noter que des progrès sont faits fréquemment et que des organismes comme France Esports se penchent sur la question.

Tous les jeunes e-sportifs ne feront pas carrière. Comment appréhendez-vous cela ?

En effet, tous les jeunes e-sportifs ne feront pas carrière. Ce n'est néanmoins pas une chose surprenante, on retrouve la même situation dans le sport classique : la demande est largement supérieure à l'offre. Mais, comme dans le sport traditionnel, tout le monde ne s'implique pas avec la même vigueur ni n'est intéressé par les mêmes éléments. Si les joueurs les plus talentueux et travailleurs peuvent accéder à de belles carrières professionnelles, certains sont plus intéressés par les métiers d'encadrement. Ces postes de coach, de manager ou encore d'analyste permettent eux aussi de faire carrière dans l'e-sport ; et ils ne sont pas moins exigeants sous prétexte qu'il ne s'agit pas directement d'être joueur. Le monde de l'e-sport est, par essence, extrêmement compétitif et c'est pour cela que toute personne qui souhaite en vivre doit se donner les moyens de réussir. C'est d'ailleurs dans une logique de compétitivité que le programme proposé chez Helios Gaming School a été pensé : couvrir le plus grand nombre de compétences autour de l'événementiel en e-sport et proposer ainsi une alternative aux étudiants n'ayant pas encore le niveau requis ou les connaissances pour devenir professionnel de l'e-sport.

Quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon manager ?

Un bon manager d'équipe e-sportive doit cumuler de nombreuses qualités. Il est en premier lieu indispensable d'avoir une connaissance avancée de la scène du jeu pratiqué par son équipe. Il s'agit de connaître les équipes, les joueurs, les coachs, les autres managers, les résultats des dernières compétitions ou encore les tournois à venir. Ces connaissances permettent de s'assurer que l'équipe aura les entraînements et les objectifs les plus pertinents possible. Il est ensuite nécessaire de connaître et de comprendre les besoins de ses joueurs, de son coach ou encore de son analyste pour s'assurer qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions. Ces éléments expliquent pourquoi, très souvent, les managers sont eux-mêmes d'anciens joueurs, coachs analystes. L'expérience qu'ils ont pu construire en occupant ces postes est plus compliquée à acquérir autrement et leur permet d'anticiper les besoins de l'équipe qu'ils ont en charge plus facilement, puisqu'ils ont eux-mêmes été dans cette situation auparavant. Voilà pourquoi il est important pour quiconque envisage une carrière de manager de se former également aux postes qu'il aura la responsabilité d'encadrer.

Quelles sont les évolutions professionnelles possibles pour un manager ?

Il est important de noter que le plus souvent, le métier de manager est déjà une évolution de la carrière d'un e-sportif. Néanmoins, des évolutions sont toujours possibles. En général, plus un manager franchit les échelons, plus il bascule du côté de la structure et va occuper des rôles moins en contact avec les joueurs mais plus avec les managers, à l'image d'un directeur sportif pour utiliser une analogie avec le sport traditionnel. D'autres managers vont au contraire vouloir rester à ce niveau de gestion mais vont du coup chercher à gérer des équipes ayant toujours un meilleur niveau jusqu'à travailler pour les meilleures structures mondiales. Quelle que soit la voie choisie, les possibilités et les objectifs ne manquent pas et il est toujours possible d'avancer dans sa carrière.

