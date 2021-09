Afrogameuses organise les conférences "Game Changers" Une journée à destination des professionnels et des étudiants pour un jeu vidéo plus inclusif, le 19 septembre

Afrogameuses organise le 19 septembre prochain, "Game Changers", son premier événement dédié aux professionnel.le.s de l'industrie du jeu vidéo. Après un premier meet-up pour les membres de l'association et des tournois à destination des amateurs de compétitions IRL pendant l'été, l'association investit à nouveau la Maison de l'esport pour cette journée d'échanges à destination des acteurs de l'industrie et des étudiants. Une journée rythmée par des prises de paroles inspirantes, des rencontres informelles et des ateliers pour aborder les prochaines actions concrètes d'un jeu vidéo plus inclusif.

Une rentrée sous le signe du jeu vidéo inclusif

Afrogameuses continue son rapprochement avec les profesionnel.le.s de l'industrie, allié.e.s nécessaires pour faire bouger les lignes et participer à une meilleure diversité dans le jeu vidéo. Après avoir noué des premiers partenariats, l'association passe à la vitesse supérieure en organisant cette journée inédite destinée aux membres professionnels de l'association mais plus largement aux acteurs de l'industrie et aux étudiants qui souhaitent s'informer et obtenir des clés pour intégrer les métiers du JV.

Pendant toute la journée du "Game Changers", différents profils reconnus et variés dans le secteur auront ainsi l'opportunité d'apporter leur vision, expérience et réflexion sur les grands enjeux d'inclusion qui bouleversent le monde vidéoludique.

Le programme

11h - 12h15 : Table ronde "Changer le Game à son échelle"

Mickaël Newton, Cindy Asselin De Beauville, Miryam Houali, Mehdi Derfoufi, Olivier Noury, Lova Ranaivoson.

Comment être un allié dans ce combat ? Et dans son environnement de travail ? Quel travail faire sur soi-même pour ne pas rester passif ? S'intéresser à l'inclusivité dans le jeu vidéo est une chose, trouver des mesures concrètes pour faire bouger les lignes en est une autre.

12h25 - 12h55 : Inspirations : "Développer un jeu inclusif : le cas Arisen"

Anais Berly Maratus Games

De plus en plus de joueur.se.s de jeu vidéo demandent aux développeurs de leur proposer des personnages inclusifs. Comment faire ? Vers qui se tourner ? Quelles sources et quels supports existent ? Une nouvelle manière de créer des personnages peut apporter une extraordinaire richesse aux histoires à venir.

12h25 - 13h40 : Atelier RH : "Recrutement et inclusion"

Lova Ranaivoson

Rédiger un CV détaillé tout en restant synthétique te semble complètement antinomique ? Savoir "se vendre" sans se vanter te paraît être mission impossible ? Développer ton réseau n'est pas vraiment ton point fort ? Dans cet atelier, nous allons aborder les bases d'une bonne préparation à candidater aux métiers dont tu n'as même pas osé rêver, et mettre toutes les chances de ton côté pour décrocher ce fameux CDI (ou cette mission freelance) dans ton studio préféré !

12h55 - 13h25 : Inspirations - "Motion, Sound Design et inclusivité"

Teninke Camara Blind Bend Studio

Inclusivité et design vont-ils de pair ? Vous découvrirez le parcours de Teninke ainsi que ses conseils pour intégrer cette thématique dans le motion et sound design, tout en abordant la création de son studio.

15h10 - 15h40 : Inspirations - "Le parcours d'un studio (pas que) africain"

Hugues Gerald Nono WOUAFO Kiro'o Games

Découvrez une histoire, une réalité à comprendre, un zeste de comédie, une pincée de tragédie, mais dans l'ensemble une très belle aventure et un univers créé à la fois beau et complexe, autant que celui dans lequel nous vivons.

15h10 - 16h10 : Atelier : "Formation financement du jeu vidéo"

L'irrésistible ascension du jeu vidéo masque d'importantes disparités dans cette industrie, et en particulier le financement qui reste une difficulté majeure pour un studio indépendant. Cette introduction aux mécanismes de financement et aux attentes des investisseurs vous permettra de mieux comprendre les enjeux pour vous lancer !

15h40 - 16h10 : Inspirations - "Jeu vidéo, toxicité et inclusion, vers une résolution du problème"

Sabri Lalileche Gaming Squad

Découvrez la nouvelle plateforme Gaming Squad, engagée contre la toxicité dans le jeu vidéo ainsi que les solutions qu'elle apporte pour rendre le jeu vidéo plus inclusif aussi bien pour les joueurs que les professionnels et créateurs de contenu.

16h20 - 16h50 : Inspirations - "La banlieue du turfu se rêve et se design"

Makan FOFANA BDT

Qu'est-ce que la banlieue du turfu ? Comment l'aborder à travers le jeux vidéo ? Internet des chichas, funk, extraterrestre, fantasy, science-fiction, symbiose, débat, chimères, sont les maîtres mots de l'univers mystérieux de la banlieue du turfu.

16h20 - 17h20 : Atelier "Prendre la parole en public"

Laeticia Mogène

Vous avez toujours souhaité dépasser votre timidité ou votre mal-être pour vous exprimer de manière claire et concise, pitcher votre jeu ou faire une conférence ? Cet atelier est fait pour vous guider dans cet objectif.

17h - 18h15 : Table ronde "Communiquer de manière inclusive"

Leslie Rugard, Melissandre Monatus, Naomi Kodo, Jennifer Lufau

Communication et inclusion vont-ils de paire ? Comment s'adresser à une audience large tout en étant inclusif ? Comment gérer un bad buzz sur la question de l'inclusivité ? Autant de questions seront abordées avec nos experts sur ce sujet.

"Game Changers" est un événement gratuit avec inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles. L'événement sera également retransmis en direct de la chaîne Twitch Afrogameuses.

Afrogameuses mène tout au long de l'année diverses actions pour favoriser l'insertion professionnelle des minorités ethniques dans le jeu vidéo, à travers des sessions de coaching carrière avec des recruteurs spécialisés. L'organisme souhaite également démarrer un programme de mentorat visant à connecter professionnel.le.s du jeu vidéo et jeunes voulant intégrer l'industrie. L'association vient de lancer son site web où l'on retrouve notamment des interventions vidéo de professionnel.le.s sur leur parcours vidéoludiques, mais aussi son annuaire #EllesFontLeGame de femmes streameuses ou professionnelles du jeu vidéo issues des minorités.

Informations pratiques

Dates : 19 septembre 2021

Adresse : Maison de l'Esport, 14/20 rue Soleillet, 7520 Paris

Inscription gratuite obligatoire en ligne

Transports : Métro et bus Gambetta