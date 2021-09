Le studio derrière Splitgate lève plus de 100 millions de dollars L'été tonitruant de 1047 Games se poursuit avec une troisième levée de fonds : 120 millions de dollars ont été récoltés au total pour soutenir la montée en puissance de son FPS compétitif Splitgate

1047 Games annonce avoir clôturé une troisième phase de financement de 100 millions de dollars. Son évaluation pré-monétaire se chiffre à 1,5 milliard de dollars avec Lightspeed Venture Partners en tant qu'investisseur principal, aux côtés de la société internationale de capital-investissement et de capital-risque basée à New York, Insight Partners, mais aussi de Anthos Capital. Galaxy Interactive, VGames, Human Capital, Lakestar, DraperDragon et Draper University avaient participé au précédent tour de table. Depuis le lancement de sa beta ouverte au début de l'été, le jeu d'action en ligne free-to-play Splitgate a bénéficié d'un immense succès populaire sur PC, PlayStation et Xbox avec plus de 13 millions de téléchargements en moins de deux mois.

Splitgate occupe une position unique dans le champ du divertissement interactif, combinant le gameplay multijoueur furieux des shooters classiques en arène avec une mécanique de portails originale qui offre des affrontements spectaculaires et stratégiques aux joueurs du monde entier.

Dans le gaming, Lightspeed se concentre sur les créateurs qui ont une vision aiguisée et innovante, en plus de la détermination nécessaire pour construire la plateforme de jeu du futur"

déclare Amy Wu, Partenaire chez Lightspeed Venture Partners.

"C'est ce que nous avons trouvé chez Ian et Nick. Ils ont fait tellement avec peu de moyens que nous sommes impatients de voir ce qu'ils peuvent accomplir avec plus de puissance de feu. Nous sommes fiers de les aider à amener cette licence dans de nouvelles sphères."

Cette levée de fonds permet à 1047 Games de concrétiser ses ambitions et d'imposer Splitgate en tant que shooter compétitif AAA de premier plan, mais aussi d'affirmer le studio comme l'une des forces créatives les plus importantes derrière des licences de jeux vidéo originales et inventives. Le studio entend lancer de nouveaux classiques et faire figure de pionnier : son but est d'offrir une relecture moderne de genres de jeux populaires où l'innovation a tendance à stagner.

Cette levée de fonds permet également à ce modeste studio de recruter les meilleurs talents de l'industrie : 1047 Games recrute massivement et amorce une phase agressive de son développement.

Bâtir à partir du succès initial de Splitgate est notre objectif premier dans un futur proche. Nous faisons actuellement grandir notre studio dans tous les domaines."

déclare le CEO et co-fondateur de 1047 Games, Ian Proulx.

"Nous sommes loin d'avoir terminé la construction de ce que nous estimons être l'expérience complète de Splitgate pour notre communauté loyale et engagée. Ce financement, assuré par nos partenaires, combiné à nos convictions profondes et notre savoir-faire, nous permet de nous concentrer à la fois sur nos besoins de croissance à court terme et, plus important encore, sur notre vision à long terme. 1047 Games est un vecteur d'expériences de jeux originales de premier plan pour tous les passionnés de jeux vidéo"

Insight est fier de collaborer avec cette impressionnante équipe de 1047 Games"

déclare Jeff Horing, cofondateur et Managing Director chez Insight Partners.

"La passion de cette équipe et sa volonté d'exceller en tant que producteur mondial de divertissement numérique sont impressionnantes, et nous sommes ravis de les compter parmi nos partenaires."

Actuellement en beta ouverte, Splitgate a été salué par la presse internationale comme l'un des meilleurs jeux de l'été 2021. Son succès public fulgurant et ses levées de fonds successives sans précédent en seulement trois mois ont créé un tourbillon de buzz autour de 1047 Games et Splitgate, avec des apparitions remarquées lors des salons majeurs du jeu vidéo que sont l'E3 et la gamescom.