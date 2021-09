Microids signe un accord historique avec la société Taito pour la production de deux nouveaux jeux vidéo

Microids est fier d'annoncer qu'un accord avec la prestigieuse société japonaise Taito vient d'être signé. Deux titres, tirés des célèbres franchises de l'entreprise nipponne, sont en cours de développement.

Fort d'une collaboration initiée à travers un accord entre les deux entités, la production de ces titres a déjà commencé et sont attendus courant 2022. En collaboration avec des studios expérimentés, ces produits culturels viendront étoffer le catalogue de Microids et ainsi continuer son développement à travers le monde et notamment le Japon avec ces nouveaux projets.

Pour poursuivre et diversifier notre stratégie de développement international, nous sommes fiers de collaborer avec Taito et ravis de la confiance que nous porte ce géant japonais à travers les titres que nous sommes en train de développer"

déclare Stéphane Longeard, CEO de Microids.

"Nous avons hâte de dévoiler les deux projets sur lesquels nous sommes en train de travailler et ils vont en surprendre plus d'un" !

Nous avons pleine confiance en Microids pour faire revivre deux de nos licences à travers les titres qu'ils vont proposer dans les prochains mois. Les joueurs seront étonnés de voir revenir ces jeux sur les consoles actuelles"

affirme Mr. Katsuhiko Iwaki, Président et Representative Director de Taito Corporation.