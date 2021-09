Le marché EMEA des PC gaming devrait rester solide en 2021, malgré une pénurie de composants

Le marché des PC gaming en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) a enregistré un autre trimestre de croissance solide au deuxième trimestre de 2021, avec +10,8 % en glissement annuel et 2,5 millions d'unités expédiées, selon International Data Corporation (IDC). À l'approche de la fin 2021, la croissance devrait se poursuivre, mais à un rythme inférieur à celui des derniers trimestres. Le T3 2021 devrait croître de 6,1 % en glissement annuel, tandis que le quatrième trimestre 2021 devrait connaître une hausse de 4,8 % en glissement annuel. Alors que la dynamique se stabilise, une croissance à long terme est toujours attendue. En 2025, le marché des jeux sur PC devrait atteindre 11,4 millions d'unités, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) sur cinq ans de 2,5 %.

En Europe de l'Ouest, le S1 2021 a vu la demande sur le marché tirée par les consommateurs travaillant à domicile, malgré le relâchement des confinements. Avec les prochaines sorties de jeux en au 2nd semestre 2021 qui devraient augmenter les exigences graphiques, de plus en plus de joueurs chercheront à actualiser leurs PC pour jouer au plus haut niveau. Par conséquent, l'accélération des nouveaux joueurs / anciens joueurs devrait se poursuivre en 2021. Cependant, avec la persistance des problèmes d'approvisionnement en composants et de logistique, la production de PC gaming sera également affectée.

En raison de la disponibilité limitée des composants, les fournisseurs se sont de plus en plus réorientés vers les ordinateurs gaming type "tour" pour satisfaire la demande. Cela s'est traduit par une augmentation de la croissance en glissement annuel de 14,7% dans les ordinateurs de bureau, tandis que les ordinateurs portables ont connu une augmentation plus faible de 4,9% en glissement annuel. Les joueurs continueront probablement à "upgrader" leurs plates-formes avec de nouveaux GPU haut de gamme, bien que l'augmentation du prix des composants puisse pousser certains consommateurs à reporter leurs décisions d'achat.

En plus de la pandémie, la croissance de la demande de jeux peut également être attribuée au streaming et aux sports électroniques, qui deviennent tous deux de plus en plus populaires.

"Les sports électroniques battent des records en nombre de consommateurs", a déclaré Marko Mihailovic, analyste de recherche senior chez IDC Western Europe. "De nombreux spectateurs sur Twitch, YouTube et même les réseaux de télévision par câble essaient de jouer eux-mêmes, ce qui alimente également la demande de jeux sur PC. Pendant les mesures de confinement, les magasins de jeux tels que Steam et Epic Games remplacent les réseaux sociaux, rassemblant les gens et pas seulement en termes d'achat de jeux et de streaming, mais aussi pour socialiser avec des joueurs ayant des intérêts similaires."

Le marché des jeux sur PC dans les régions CEE et MEA a continué de croître, avec une croissance solide à deux chiffres au deuxième trimestre 2021 et des augmentations annuelles de 10,9 % et 17,9 % respectivement.