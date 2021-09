Indie Game Factory, 9ème édition, c'est vendredi 24 septembre Evènement virtuel - Vendredi 24 septembre 2021 de 10h00 à 18h00

Plus que quelques jours avant l'Indie Game Factory !

Rendez-vous vendredi 24 septembre de 10h à 19h pour une journée dédiée aux enjeux professionnels de la filière jeu vidéo.

Retrouvez 16 interventions d'experts du secteur pour vous accompagner dans la réalisation et le développement de vos projets. L'événement est en ligne, gratuit, et sera propice aux échanges et aux rencontres grâce à notre plateforme virtuelle. N'attendez plus pour vous inscrire !

Toute la programmation de l'événement !

Pendant une journée, plus de 25 intervenants viendront échanger avec le public autour des enjeux du secteurs : financement, éditions, développement mobile…une programmation dense élaborée en partenariat avec Peter Pescari d'Indie Beard Communication.

10h00-10h45 : La Bourse du Jeu vidéo, présentation du dispositif pour l'égalité des chances dans les formations jeux vidéo.

Avec Michael Newton & Allan Claver

11h00-11h45 : Relation entre le développeur et le publisher : de la présentation à la release.

Avec Sarah Hourcade, Co-fondatrice & Lead Producer chez Douze Dixième

Tom Delacoute, Line Producer chez Focus Home Interactive.

13h00-13h45 : Session de pitch dans le cadre du marché européen de coproduction (en anglais)

Avec Maxime Bernard, Lappi Soft

Senad Hrnjadovic, Senam Games

David Lorenzo, Pentakill Studio

Benjamin Tanguy, Jolly Roger Production

Vedran Vivoda, Crane 51

14h00-14h45 : Inclusivité et jeu vidéo : Quels enjeux et leviers pour une meilleure représentation ?

Avec Amandine Lauer, Line Designer chez Ubisoft

Livia Lamon, CMK chez Ubisoft

15h00-15h45 : Multi-plateforme : étendre ses publications à différents supports.

Avec David Elahee, Headbang Club

Johann Verbroucht, Goblin Studio

16h00-16h45 : L'enfer inattendu de la création d'un studio de jeu vidéo.

Avec Elizabeth Maler, CEO chez Abiding Bridge

17h00-17h45 : Propulsez votre jeu mobile ! Accompagnement, featuring, marketing et User Acquisition.

Avec Mariane Lauriola, User Acquisition Specialist chez Ubisoft

Louis Sandoz, Relation Store chez Ubisoft

Antoine de Rivasson, Global Product Marketing Manager chez Ubisoft

18h00 - 18h45 : Clusters et régions : quelles organisation pour le jeu vidéo français ?

Avec Yannick Elahee, Toulouse Game Dev,

Marie-Charlotte Ynesta, So Games

Capital Games

Participer à l'événement

Festival Animasia

L'indie Game Factory c'est aussi des rencontres pendant le Festival Animasia et la possibilité de faire tester son jeu auprès de 28 000 festivaliers !

Vous souhaitez devenir exposant ? C'est ici que ça se passe !

Les industries créatives africaines

En 2020, l'Indie Game Factory s'était intéressé à la question de l'industrie du jeu vidéo sur le continent africain. En 2021, et dans le cadre de la Saison Africa2020, l'Indie Game Factory organise l'African Creative Meeting.

Les 23 & 24 septembre, et en virtuel, l'African Creative Meeting est l'événement point de rencontre entre l'ensemble des acteurs africains et internationaux des différentes filières de l'économie créative africaine : jeu vidéo, esport, animation et arts graphiques.

Tous les participants de l'Indie Game Factory pourront accéder à l'African Creative Meeting et découvrir les acteurs et enjeux du continent pour développer leur réseau.