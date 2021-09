Ubisoft annonce la nomination de Bénédicte Germain au poste de Directrice Générale d'Ubisoft France John Parkes, préalablement en poste, prend de nouvelles responsabilités au sein du groupe

Ubisoft annonce la nomination de Bénédicte Germain au poste de Directrice Générale de la filiale française d'Ubisoft. Bénédicte, 46 ans, occupait précédemment le poste de Directrice Marketing et Communication au sein de la filiale.

Riche de près de 23 ans d'expérience au sein du groupe, où elle a acquis une connaissance profonde de l'industrie du jeu vidéo et plus particulièrement du marché français, Bénédicte a participé avec succès au lancement de toutes les plus grandes marques du groupe : Rayman, Assassin's Creed, Rainbow Six, Far Cry, Splinter Cell, Les Lapins Crétins, Just Dance, The Division...

Diplômée d'HEC avec une spécialité dans le marketing, Bénédicte va pouvoir partager à la filiale française toute son expertise et sa connaissance aiguë des joueur.euse.s. Passionnée des sujets RSE (Responsabilité sociétale des entreprises), Bénédicte saura également porter haut ce sujet auprès de l'industrie.

J'ai un attachement très fort à ce marché passionnant qui ne cesse de grandir au fil des années. Notre loisir est devenu universel."

précise Bénédicte Germain.

Sa grande expérience en marketing et sa parfaite connaissance de l'industrie des jeux vidéo font de Bénédicte la candidate idéale pour ce poste. Je suis très fier de son évolution et suis convaincu qu'elle saura parfaitement guider les équipes d'Ubisoft France vers leurs nouveaux défis et les succès à venir",

déclare Alain Corre, Ubisoft's EMEA Executive Director.