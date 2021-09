Gaming Goes To Hollywood - Les jeux vidéo au cinéma (Livre) 2 éditions en précommande sur omakebooks.com

Tron, Resident Evil, Doom, Pixels, Double Dragon, Super Mario Bros. ou plus récemment Tomb Raider, Monster Hunter et Mortal Kombat : ces quelques oeuvres ont créé des ponts entre deux mondes, deux imaginaires, deux publics se partageant la planète Geek.

Avec Gaming Goes to Hollywood, explorez les curieuses interactions qu'entretiennent le 7ème art et les jeux vidéo ! Des premières tentatives dans les années 70/80 aux récents blockbusters hollywoodiens, en passant par les séries TV animées, les expérimentations asiatiques, les essais français et même les séries B (ou Z) exploitant sans vergogne le genre.

Richement illustré et en couleur, ce livre hardcover de 304 pages grand format inclut une vingtaine d'interviews parmi lesquelles :

Milla Jovovich (Monster Hunter, Resident Evil)

Alicia Vikander (Tomb Raider)

Michael Fassbender (Assassin's Creed)

Christophe Gans (Silent Hill)

Paul W.S. Anderson (Monster Hunter, Resident Evil)

Duncan Jones (Warcraft)

Takashi Miike (Yakuza)

Uwe Boll (Far Cry, Bloodrayne, House of the Dead, Alone in the Dark)

L'ouvrage propose également un historique des adaptations vidéoludiques au cinéma ainsi que des chapitres sur les Blockbusters (Tomb Raider, Prince of Persia...), les séries animées des 80's adaptant des jeux vidéo ou encore les "Gameos", ces intrusions de jeux vidéo dans des classiques du cinéma (Les Dents de la mer...).

Par ailleurs, il dresse un panorama sélectif sur les productions asiatiques adaptant des jeux vidéo ou tournées comme une aventure vidéoludique (Yakuza, Onee Chanbara, Avalon...). De plus, un chapitre très visuel est consacré à une trentaine d'acteurs célèbres ayant participé à un jeu vidéo (Bruce Willis dans Apocalypse, Jean Reno dans Onimusha 3...).

Enfin, le livre réserve bien d'autres surprises (Mirai Ninja la toute première adaptation live d'un jeu vidéo sur grand écran, les films interactifs, la saga Double Dragon...).

Les auteurs

Claude Gaillard est l'auteur d'ouvrages sur le cinéma chez Omaké Books,tels que Retour vers les futurs, Cyborgs Vs. Androïdes, C'est Presque Pareil ! et Films de ouf.

Ancien rédacteur en chef de Séries TV Magazine et Film(s) Magazine, John Prate est membre de la rédaction de Geek Magazine dans lequel il publie des interviews sur le cinéma, les comics et les séries TV.

Journaliste spécialisé dans le jeu vidéo et le cinéma, Olivier Lehmann a collaboré à de multiples magazines (Kumite, Popcorn, Jeux Vidéo Magazine…).

Commander cet ouvrage

Titre : Gaming Goes To Hollywood - Les jeux vidéo au cinéma

Auteur : Claude Gaillard - John Prate - Olivier Lehmann

Editeur : Omaké Books

Commander : sur le site d'Omaké Books