Morgane Falaize élue Présidente de Women in Games France, le CA renouvelé

Lors de l'assemblée générale du 15 juin dernier, les 2200 membres de Women in Games France, association professionnelle pour la mixité dans l'industrie du jeu vidéo en France, ont élu leur Conseil d'Administration. Dans la continuité, le CA a élu son nouveau bureau.

Après 4 années de Présidence d'un investissement sans faille, Audrey Leprince, co-fondatrice de l'association, a souhaité céder sa place. Morgane Falaize a ainsi été élue à l'unanimité pour un mandat de 2 ans, avec pour mission de poursuivre le développement d'outils visant à améliorer la représentation des femmes dans l'industrie du jeu vidéo.

Morgane Falaize a débuté sa carrière en tant qu'attachée de presse chez Activision avant de rejoindre différentes agences de relations presse où elle a travaillé sur des problématiques tech et e-business. Elle a ensuite rejoint la société Metaboli-Gamesplanet en tant que PR and Community Manager Europe, avant de se mettre à son compte. En 2011 elle a fondé avec son associée l'agence de communication Minuit Douze, spécialisée dans les domaines du divertissement et plus particulièrement du jeu vidéo.

Pour ce mandat, elle sera entourée de 6 autres professionnel.les du jeu vidéo représentant la diversité de cette industrie :

Harmonie Freyburger, élue Vice-Présidente - Cheffe de projets Diversité & Inclusion chez Ubisoft

Maud Bleu, élue Trésorière - Team Lead Customer Support chez Gameforge

Servane Fischer, Responsable du pôle esport de Women in Games - Senior Esports Legal Counsel chez Ubisoft

Julie Chalmette, Co-fondatrice de Women in Games - Directrice Générale de Bethesda France et Présidente du SELL

Mylène Lourdel, Consultante Marketing indépendante

Florent de Grissac - Fondateur et PDG de Casus Ludi

L'expérience et les domaines de compétences variés de ce nouveau Conseil d'Administration permettront à Women in Games France d'oeuvrer sur tous les fronts en pérennisant les actions déjà mises en place, tout en en initiant de nouvelles.

Ces 4 dernières années, Women in Games France a su s'imposer comme un interlocuteur privilégié pour tous les acteurs du jeu vidéo français sur la question de la mixité dans notre industrie",

commente Morgane Falaize.

"Grâce à l'implication de nos membres et responsables de pôles, le sujet de la diversité est désormais abordé plus ouvertement. Après cette phase de prise de conscience, nous souhaitons à présent inciter les décisionnaires à s'emparer eux-mêmes du sujet et mettre en place plus d'actions et mesures concrètes. Nous avons encore de nombreux projets en développement pour les mois et années à venir, afin de toujours rendre plus visibles les femmes de notre industrie et les soutenir, sensibiliser les entreprises et susciter des vocations !"