Esport Business Awards - Appel à candidatures Clôture de l'appel à projets le 5 octobre 2021

Fort d'un positionnement solide et diversifié dans l'esport, bâti depuis plusieurs années déjà et à l'heure où ce secteur s'impose comme un véritable phénomène de société, le CIC lance la 4e édition de son appel à projets dans le domaine de l'esport et du gaming.

Le concept

Les candidats entrepreneurs de l'esport et du gaming sont appelés à candidater sur la plateforme, en remplissant un formulaire de participation et en joignant s'ils le souhaitent une présentation de leur entreprise. L'appel à projet se clôture le 5 octobre 2021.

Un jury de professionnels experts de l'esport (Bertrand Amar, Matthieu Dallon et Kayane) et de la création d'entreprise (CIC) sélectionnera les projets les plus innovants et prometteurs.

Une dizaine de finalistes seront invités à venir présenter leur projet lors d'un Grand Oral le 18 Octobre au sein des locaux de Webedia à Levallois-Perret.

Parmi ces finalistes, 3 lauréats seront élus par le jury et se verront remettre leur prix lors d'une soirée exceptionnelle le 15 Novembre 2021 à l'espot de Paris.

Les prix

Une dotation monétaire allant 10000€ pour le grand prix du jury, des coaching par des professionnels de l'esport et par des chargés d'affaires CIC Start-up et Entreprises Innovantes, de la visibilité de leur projet sur jeuxvideo.com et MGG.

Une belle opportunité pour aider ces entrepreneurs à faire passer leurs projets du virtuel à l'économie réelle !

Qui peut candidater ?

Tous les entrepreneurs ayant un projet en lien avec l'esport et/ou le gaming.

Afin d'assurer un certain niveau d'égalité sont autorisés à candidater, toute entreprise immatriculée (ou non) depuis moins de deux ans au 30 juin 2021.

Candidater