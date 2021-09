7 studios indépendants lèvent 120 millions de dollars pour créer l'éditeur Kepler Interactive

Aujourd'hui, Kepler Interactive lève le voile sur son modèle révolutionnaire pour l'avenir du divertissement interactif : un éditeur mondial majeur détenu et dirigé par des développeurs. Fort d'un premier tour de table de 120 M$, le groupe est fier de vous présenter ses sept membres fondateurs : A44 (Nouvelle-Zélande), Alpha Channel (Canada), Awaceb (France), Ebb Software (Serbie), Shapefarm (Japon), Sloclap (France) et Timberline (Etats-Unis).

Kepler Interactive propose un modèle unique selon lequel les fondateurs de studios de jeux deviennent copropriétaires, leur permettant de prendre des décisions stratégiques, y compris l'introduction de nouveaux membres dans le collectif, tout en étant directement récompensés pour le succès financier du groupe. Cela crée l'environnement parfait pour que les développeurs de jeux puissent prospérer, combinant les avantages d'une indépendance créative totale avec des ressources et un soutien opérationnel qui ne seraient autrement accessibles que par le biais d'acquisitions complètes.

Avec une équipe de direction menée par les fondateurs de Kowloon Nights - un fonds qui avait redéfini le financement des jeux vidéo, déployant plus de 100 millions de dollars pour soutenir les développeurs indépendants à des conditions équitables et durables - Kepler Interactive fournira une gamme de services allant du marketing aux partenariats commerciaux et à la technologie partagée, tous conçus pour soutenir les visions des studios.

Lorsque nous avons fondé Kowloon Nights, notre objectif était de soutenir la prochaine génération de développeurs indépendants", a déclaré Alexis Garavaryan, PDG de Kepler Interactive.

"L'évolution de ce travail est maintenant Kepler, qui constitue une avancée majeure pour les développeurs en termes de croissance et d'autonomie."

Avec des hubs opérationnels à Londres et à Singapour, le groupe Kepler représente désormais une équipe internationale de plus de 250 talents répartis dans 10 pays, travaillant exclusivement sur des propriétés intellectuelles originales. Le line-up 2022 comprend des titres très attendus tels que Sifu de Sloclap, Scorn d'Ebb Software, Tchia d'Awaceb, Tankhead d'Alpha Channel et un titre non annoncé d'A44.

Au-delà de 2022, Kepler Interactive a des projets ambitieux pour l'avenir et poursuivra sa croissance en accueillant davantage de studios partenaires et en se développant dans la production de contenu multiplateforme, y compris le cinéma et d'autres médias.

Kepler fournit un environnement dans lequel les équipes se sentent en sécurité, soutenues et libres de créer des expériences de jeu incroyables - et c'est la meilleure façon de créer un jeu à succès." a déclaré Pierre de Margerie, PDG de Sloclap.

C'est une période incroyablement excitante pour les développeurs en ce moment", ajoute Lindsey Rostal, PDG de Timberline.

"Non seulement nous construisons certaines des histoires et des propriétés intellectuelles les plus significatives au monde, mais nous nous sommes également unis pour repousser nos propres limites créatives tout en ayant la stabilité dont nous avons besoin. Nous avons un groupe exceptionnel de studios fondateurs, et nous sommes impatients d'accueillir d'autres studios qui partagent nos valeurs et notre vision."