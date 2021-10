Etoffement de notre équipe consacrée aux jeux avec l'acquisition de Night School Studio

À l'aube de la création d'une expérience de jeu inédite pour nos abonnés dans le monde entier, nous sommes très heureux d'annoncer aujourd'hui l'arrivée de Night School Studio au sein de l'univers Netflix.

Fondé par Sean Krankel et Adam Hines en 2014, Night School Studio est notamment connu pour son tout premier jeu Oxenfree (vidéo ci-dessous), salué par la critique. Son ambition affichée de redéfinir le standard de la narration dans les jeux est une inspiration pour nous. Son souci d'excellence artistique et son expérience avérée du secteur en font un partenaire inestimable à l'heure où nous entreprenons de bâtir ensemble une équipe créative et un catalogue de jeux Netflix.

Nous continuerons de travailler avec des développeurs du monde entier et de recruter les plus grands talents du secteur pour élaborer une collection de jeux exclusifs destinés aux joueurs de tous les types et de tous les niveaux. Comme nos séries et films, ces jeux feront partie de l'abonnement Netflix, sans publicité ni achats intégrés. Restez à l'écoute, d'autres nouvelles sur le sujet arriveront bientôt.

Pour plus de contenu de la part de Sean chez Night School Studio, lisez son blog ici.