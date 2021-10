L'Occitanie Esports Montpellier revient pour sa quatrième édition à la sud de France Arena les 9 et 10 octobre 2021

L'année 2020 a été un bon cru pour les jeux vidéo et l'esport. La pandémie a boosté les ventes de jeux vidéo, qui ont progressé de 25 % par rapport à l'année précédente (source), et de plus en plus de Français s'adonnent à l'esport.

Selon le Baromètre France Esport, ils seraient désormais près de 14 millions à jouer à des jeux vidéo d'affrontement. Parmi eux, on recense 1,2 million d'esportifs amateurs, qui participent à des parties classées et à des compétitions organisées.

L'écosystème des jeux vidéo est particulièrement dynamique en Occitanie, région française qui compte la plus grande proportion d'esportifs amateurs sur son territoire. Les 9 et 10 octobre prochains, elle accueillera un des plus grands évènements esportifs de France : l'Occitanie Esports Montpellier, qui revient pour une 4e édition au format hybride.

Le plus grand évènement d'esport du sud de la France

En trois ans, l'Occitanie Esports s'est imposé comme un rendez-vous incontournable de l'esport français. Après une édition 2020 100 % en ligne, le nouveau cru d'Occitanie Esports est tout particulièrement attendu par les joueurs et les spectateurs.

Pour son édition 2021, l'Occitanie Esports Montpellier revient dans un format présentiel. Il aura lieu dans un studio situé en plein coeur de la Foire Internationale de Montpellier, et accueillera animateurs, gamers, visiteurs et invités pour 2 jours de divertissement vidéoludique.

Au programme de l'Occitanie esports Montpellier 2021

L'Occitanie Esports Montpellier proposera des contenus mettant en avant le monde du gaming et de l'esport dans la Métropole de Montpellier et en Région Occitanie. De nombreuses animations seront proposées, avec des invités de marque et des activités interactives avec le public.

Les visiteurs pourront assister à un concours de cosplay, à un speedrun Pokérace, à un parcours touristique du centre-ville de Montpellier avec Pokémon Go, et à des séances de dédicaces avec des influenceurs locaux, dont Juliette Arz, ChowH1, FuuRy.

Un cycle de tables rondes sur les thèmes du sport et de l'esport et de l'influence média sera également à l'agenda de l'événement.

Plusieurs challenges et compétitions seront proposés, dont des "matchs d'exhibition" en marge du sommet Afrique-France lors desquels s'affronteront "Kayane", la célèbre championne française de Versus Fighting, et "Queen Arrow", étudiante en droit et grande championne africaine, spécialiste kényane du jeu Tekken, et des duels sur le jeu FIFA avec le champion d'Afrique sénégalais, "Dexx Junior", affrontant le champion de France de la discipline, "Fouma".

Les trois compétitions phares de 2021

Tournoi Guilty Gear Strive, organisé et animé par la célèbre joueuse et animatrice Kayane. Cashprize : 1 500 €.

Tournoi Rocket League, proposé par les équipes de Rocket Baguette. Cashprize : 4 000 €.

Tournoi Fortnite, en collaboration avec l'organisation WarLegend. Cashprize : 3 000 €.

Les qualifications aux tournois se déroulent en amont de l'évènement, et les phases finales sont diffusées et commentées sur scène.

Des collectivités très impliquées dans l'écosystème du jeu vidéo

L'Occitanie Esports est né en 2018 de la rencontre de 3 grands acteurs de l'événementiel et de l'esport : ESL, le premier promoteur esport au monde, Montpellier Events, devenue depuis Occitanie Events, et l'association FuturoLAN, organisatrice du plus grand rassemblement esport communautaire français, la Gamers Assembly.

En 2021, la SPL Occitanie Events et l'agence Freaks 4U Gaming continuent l'aventure et relancent une 4 ème édition pleine de promesses. L'évènement est soutenu par la Région Occitanie et la Métropole de Montpellier.

Les ambitions de l'Occitanie esports Montpellier

Les trois premières éditions de l'Occitane Esports Montpellier ont été de jolis succès. En 2019, l'évènement a attiré plus de 12 500 visiteurs. La troisième édition, qui s'est déroulée en ligne sur Twitch, a réuni 2 000 joueurs, qui se sont distribué 35 000 € de cashprize, avec un pic de 8 500 spectateurs.

L'Occitanie Esports Montpellier a pour ambition de continuer à faire partie des grands évènements esports français, et d'avoir un rayonnement régional, national et international. Grâce à son cadre d'exception, la Sud de France Arena, qui peut accueillir plus de 10 000 spectateurs, l'évènement pourrait devenir un des plus importants rendez-vous d'esport d'Europe.