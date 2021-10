Gaming Summit Indonesia 2021, les 19 et 20 novembre Rencontres professionnelles franco-indonésiennes pour le jeu vidéo

Assistez aux premières rencontres professionnelles franco-indonésiennes pour le jeu vidéo qui auront lieu dans le cadre de l'évènement IGDX (Indonesia Game Developers Exchange) organisé par le Ministère indonésien de la Communication et des Technologies de l'Information (Kominfo), les 19 et 20 novembre 2021 et rencontrez virtuellement les acteurs clés du marché indonésien : studios de développement, éditeurs, distributeurs, équipementiers, plateformes, esport broadcast, solutions streaming & social, etc. Le programme comprend des ateliers de connaissance marché, des sessions d'information sur les pratiques des affaires et l'interculturalité, une séance de pitching auprès des professionnels indonésiens et une série de rendez-vous ciblés.

Programme

: Des ateliers d'information sur la pratique des affaires et de l'interculturalité en Indonésie et stratégie Go-To-Market, aides et outils à l'export... 20 novembre - Salon IGDX : Le plus important salon BtoB annuel en Indonésie regroupant plus de 600 acteurs locaux et internationaux de l'industrie du jeu vidéo. Séances de pitching, conférences, présence des grands acteurs : Nintendo, Google, Telkom...

: Le plus important salon BtoB annuel en Indonésie regroupant plus de 600 acteurs locaux et internationaux de l'industrie du jeu vidéo. Séances de pitching, conférences, présence des grands acteurs : Nintendo, Google, Telkom... 22 novembre au 17 décembre - Meetings : Constitution d'un ciblage composé de 5 acteurs locaux et organisation de rendez-vous B2B selon l'intérêt porté par l'acteur local.

Marché indonésien : quelques chiffres

: Des jeux développés en Indonésie sont sur Mobile (IOS et Android). Viennent ensuite le PC (23,8%), les consoles (12,2%) et autres supports (18,7%) 52 M : L'Indonésie compte 52 M de joueurs

Date limite d'inscription : 31 octobre 2021

Dans la limite des places disponibles.

Tarif : 1400 euros HT par entreprise.

Evénement du Programme France Export, éligible au Plan de Relance Export.

Jusqu'à 50% de frais pris en charge sous réserve d'éligibilité. Plus d'informations.

Besoins exprimés par les acteurs du secteur

: Sepuluh Nopember Institute of Technology, l'Institut Technologique de Bandung ou encore Binus University collaborent déjà avec des académies de référence Cloud Gaming : GameQoo (Telkom) et Skyegrid sont les pionniers en Indonésie mais le challenge n° 1 demeure la connexion haut débit

Contacts

Hadrien Souweine

Chargé de mission

Institut Français d'Indonésie

Tél : +62 877-7401-7221

hadrien.souweineifi-id.com

Maxime de Braquilanges

Chargé de développement

Business France Indonésie

Tél : +62 815-1175-1116

maxime.debraquilangesbusinessfrance.fr