"Jour de play", le magazine d'Arte consacré au jeu vidéo et diffusé sur Twitch, revient pour une deuxième saison, avec plusieurs nouveautés

Avec Jour de Play lancé sur Twitch en mars dernier, Arte proposait un talk-show nouvelle génération qui a rencontré son public (plus de 21 000 abonnés à la chaîne et plus de 532 000 vues cumulées pour les lives). À partir d'octobre, le rendez-vous d'exploration vidéoludique qui fait le pari du dialogue avec l'internaute revient toutes les semaines avec des nouveaux chroniqueurs, et un nouveau format.

Magazine désormais hebdomadaire sur le jeu vidéo, Jour de Play explore l'actualité des jeux vidéo et la façon dont ils appréhendent le monde qui nous entoure et va à la rencontre de joueurs et joueuses. Cosmografik, son créateur, a souhaité "raconter le jeu vidéo comme un art et moyen d'expression". Le jeu vidéo est en effet désormais "plus qu'un simple divertissement : un objet culturel représentatif de nos sociétés actuelles."

Pour toucher un large public "sans s'aliéner les connaisseurs", avertit le producteur, Igal Kohen, ce rendez-vous sur Twitch fait le pari du dialogue avec l'internaute via les sondages, le chat bien sûr, mais aussi des séquences de jeu textuel (une fiction interactive écrite où l'internaute décide de la suite de l'aventure) ou le "Let's play", au cours duquel un chroniqueur commente une partie. "L'idée n'est pas de faire de la télévision, mais de développer une dimension conversationnelle", indique la chargée de programmes, Marie Berthoumieu.

En octobre, Cosmografik et Quineapple, accompagnés de nouveaux chroniqueurs et invités, reviennent toutes les deux semaines, en alternance avec un nouveau format, appelé "Une dernière partie", animé par la streameuse et journaliste Merry.

Jour de play présente donc désormais trois facettes : une émission live interactive d'une durée de 2h30, regroupant autour d'un plateau virtuel ou non trois chroniqueurs ou chroniqueuses répondant à une problématique ; un remontage de l'émission réalisé par Sofia Versaveau pour une diffusion pérenne sur arte.tv et sur YouTube ; et une interview d'un joueur ou d'une joueuse, orchestrée par Merry, d'une durée de 2 heures.

Un mercredi sur deux à 20h30, à partir du 6 octobre : Jour de play - Le live

Tournée parfois en plateau, parfois chez les intervenants, chaque émission aborde un questionnement différent pour raconter comment la scène vidéoludique, entre jeux indépendants et blockbusters, parle du monde.

Cosmografik, créateur de jeux vidéo et de Jour de play, et Quineapple, de la chaîne YouTube Osmosis, se relaient à la présentation du magazine. Ils sont entourés d'invités et des chroniqueurs de la première saison Sofia Versaveau (Game Spectrum), Marine Macq (Pixel Life Stories), Hugo Terra (Game Next Door) et Pierre Albisser (Olbius), et de nouveaux chroniqueurs : Anaïs Garestier (Modiiie), Mehdi Camprasse (Médoc) et Dorian Chandelier (Merci Dorian).

Une autre nouveauté : chaque émission s'achèvera sur un jeu collaboratif, auquel peuvent participer l'animateur, les chroniqueurs et le public (via le tchat, des sondages, des défis à relever et des énigmes à résoudre). D'une durée d'une vingtaine de minutes, il est inspiré des jeux de rôles papier : les joueurs et joueuses incarnent des personnages avec des caractéristiques et doivent improviser en fonction de ces dernières. Le jeu est pensé comme une série feuilletonnante composée de plusieurs épisodes : la narration se déroule sur toute la durée de la saison de l'émission et chaque émission est une "partie", un épisode de l'histoire.

Au programme :

Mercredi 6 octobre : Doit-on souffrir pour jouer ?

Mercredi 20 octobre : Selfie virtuel ou rôle vidéoludique ?

Mercredi 3 novembre : L'union fait-elle la force ?

Un mercredi sur deux à 22h, à partir du 13 octobre : Jour de play - Une dernière partie

Merry, journaliste chez Gamekult et elle-même streameuse, explore le parcours

d'une personnalité pour raconter le monde du jeu vidéo, à hauteur d'individu. La journaliste propose un portrait sous forme d'interview d'un joueur ou d'une joueuse, à la fois de personnalités du monde du jeu vidéo ou de la culture au sens plus large.

Invité de la première émission : Gautoz, streamer