Dontnod Entertainment publie ses résultats au premier semestre 2021

Performance économique en ligne avec l'accélération de la stratégie axée sur le développement de nouvelle créations originales en auto-édition

Hausse des produits d'exploitation économiques[2] de 19%

Très forte progression de l'EBITDA économique[3] +92% à 3,3 M€

Renforcement de la trésorerie disponible à 62,9 M€ pour soutenir le plan de développement ambitieux

Dontnod Entertainment, studio français indépendant de création, de développement et d'édition de jeux vidéo, présente ses résultats semestriels 2021 arrêtés par le Conseil d'Administration réuni le 28 septembre 2021. Les procédures de revue limitée des commissaires aux comptes sur ces comptes ont été effectuées et le rapport des commissaires aux comptes sera émis dans les prochains jours. Le Rapport financier semestriel sera mis à disposition dans le courant du mois d'octobre.

À l'occasion de la publication des résultats semestriels 2021, Oskar Guilbert, Président Directeur Général de Dontnod, déclare :

La performance du premier semestre 2021 témoigne des changements stratégiques opérés au sein du Groupe. Cette transformation s'est accélérée avec le renforcement de nos moyens financiers, notre collaboration avec Tencent, acteur majeur du secteur, et notre accord de coproduction et d'édition du studio tiers PortaPlay. Nous démontrons ainsi notre capacité à nous placer au coeur de l'écosystème en pleine ébullition du secteur du jeu vidéo en nouant des alliances stratégiques tout en restant fidèles à notre indépendance créative. Nous abordons cette fin d'année avec une capacité financière accrue et des moyens créatifs et de production renforcés qui nous permettent de créer dès aujourd'hui une valeur en croissance importante et qui continuera à progresser significativement à moyen et long terme."

Montée en puissance des lignes de production

Pour les six premiers mois de l'exercice 2021, Dontnod Entertainment affiche une progression de +19% de ses produits d'exploitation économiques qui s'élèvent à 12,8 M€ contre 10,8 M€ au 30 juin 2020. Cette performance s'appuie sur :

une multiplication par 2 de la production immobilisée, à 7,8 M€, illustrant l'accélération de 5 projets entièrement auto-édités (4 développés dans les studios à Paris et 1 à Montréal), de la nouvelle coproduction avec Focus Entertainment, ainsi que du projet en coproduction avec le studio PortaPlay ;

un triplement du chiffre d'affaires issu des royalties à 2,7 M€ liées à Twin Mirror et une bonne tenue du back catalogue (Vampyr, franchise Life Is Strange).

En parallèle, conformément à la stratégie du Groupe visant à capter davantage de valeur issue des créations originales par de l'auto-édition, le studio enregistre une baisse du chiffre d'affaires lié aux redevances éditeurs (-62% à 2,3 M€) au 30 juin 2021.

Progression significative de l'EBITDA économique +92%

La montée en puissance des 7 projets en cours s'accompagne d'une forte amélioration de la performance opérationnelle du studio au titre du premier semestre 2021, grâce à une maîtrise des coûts.

Les charges de personnel s'élèvent à 9,2 M€ au 30 juin 2021, contre 8,8 M€ un an auparavant, soit une augmentation limitée de 5%, et les autres charges d'exploitation en hausse de 7% s'établissent à 2,5 M€ sur le premier semestre 2021, contre 2,3 M€ au titre de la même période de l'exercice précédent.

L'EBITDA économique, incluant les Crédits d'Impôts Jeu Vidéo (Français et Canadien), ressort en forte amélioration à 3,3 M€ au premier semestre 2021, contre 1,7 M€ un an auparavant, soit une hausse de 92%. Cette bonne performance, au regard de la hausse de 18,5% des produits d'exploitation économiquesreflète les choix stratégiques opérés vers plus d'actifs détenus (via la propriété intellectuelle sur les jeux coproduits ou auto-édités).

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions (principalement composées des amortissements des frais de développement de Twin Mirror et Vampyr), l'EBIT économique est en retrait maîtrisé à 0,6 M€ sur le premier semestre 2021 contre 0,8 M€ au 30 juin 2020.

Le résultat net de l'ensemble consolidé ressort à 0,4 M€ au 30 juin 2021 intégrant, entre autres, une charge exceptionnelle de 0,2 M€ sans impact sur la trésorerie et l'amortissement de l'écart d'acquisition relatif à Dontnod Eleven.

Situation financière renforcée pour accompagner le plan développement ambitieux du studio

Dontnod a dégagé sur le premier semestre 2021 une marge brute d'autofinancement positive de 3,6 M€ en forte amélioration (+1,9 M€ en 2020) et des flux liés à l'activité de 1,4 M€. Associés à la levée de fonds de 50 M€ réalisée en janvier 2021, les flux de trésorerie générés au cours du semestre ont permis de couvrir les investissements réalisés sur cette première période de l'exercice 2021 (8,1 M€), principalement liés à la production immobilisée au titre des jeux en coproduction et auto-édition.

À fin juin 2021, la structure financière de Dontnod ressort ainsi fortement renforcée avec des capitaux propres qui s'élèvent à 89,1 M€ et une trésorerie disponible qui atteint 62,9 M€.

Les dettes financières s'élèvent seulement à 3,9 M€ (incluant Prêt Garanti par l'Etat de 3,6 M€ obtenu en avril 2020 et une période de remboursement de 5 années) et les autres dettes intègrent 0,7 M€ de produits constatés d'avance. Par ailleurs, les autres créances intègrent 7,2 M€ de crédits d'impôts non encaissés au 30 juin 2021.

Nouveaux bureaux à Paris & Montréal et mise en place d'une nouvelle organisation de travail centrée autour du télétravail

Le déménagement de Dontnod Paris dans ses nouveaux locaux est à présent terminé et Dontnod Montréal s'est installé au coeur du quartier Mile-Ex.

En parallèle, Dontnod a mis en place une nouvelle organisation du travail, centrée autour de la liberté de choix. Chaque collaboratrice et collaborateur de Dontnod basé à Paris et Montréal a désormais la possibilité de choisir entre le travail en distanciel, à domicile, et le travail en présentiel, au sein des locaux. Il s'agit d'un système permanent qui se poursuivra au-delà de la situation sanitaire actuelle, dans le but d'améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ainsi que de protéger la santé et d'assurer la sécurité de l'ensemble des collaborateurs, tout en garantissant un niveau optimal de production et un maintien de la qualité des titres en cours de développement.

Perspectives et développement

Le second semestre 2021 sera marqué par le lancement sur Steam, le 1er décembre, de Twin Mirror, premier jeu auto-édité par le studio. Par ailleurs, le studio continuera de bénéficier des royalties issues de Twin Mirror et du back catalogue (dont Life Is Strange et Vampyr).

Dontnod poursuivra le développement de son pipeline riche de 7 créations originales, dont 5 en autoédition, 1 en coproduction avec Focus Entertainment et sa collaboration en coproduction avec le studio danois PortaPlay dont Dontnod assurera l'édition. Les sorties de l'ensemble de ces jeux sont prévues entre 2022 et 2025.

Enfin, Dontnod maintiendra sa stratégie de développement principalement axée sur :