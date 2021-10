Philippe Sauze, vétéran de l'industrie du jeu vidéo, rejoint My.Games pour diriger la division européenne de l'entreprise L'ancien vice-président d'Activision-Blizzard devient directeur du siège social de My.Games Europe basé à Amsterdam

L'éditeur de jeux vidéo My.Games annonce aujourd'hui la nomination de Philippe Sauze en tant que directeur de My.Games Europe dont le siège se situe à Amsterdam. Il sera à la tête de l'entreprise afin de continuer à développer sa stratégie européenne avec pour ambition de faire de My.Games l'un des 25 premiers éditeurs de jeux vidéo les plus importants du monde en termes de revenus.

Philippe Sauze est un véritable vétéran et défenseur de l'industrie, il dispose de connaissances impressionnantes sur l'industrie mondiale du jeu vidéo grâce à ces 26 années d'expérience dans le milieu. Philippe a passé 15 ans chez Electronic Arts, a été élu président du syndicat français de l'industrie du jeu vidéo (le SELL, Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) et, plus récemment, a été le directeur de Activision Blizzard EMEA.

Philippe Sauze a été embauché en tant que directeur de My.Games Europe afin de renforcer le pôle d'édition d'Amsterdam et d'étendre la présence de My.Games en Europe et au-delà. Il utilisera ses années d'expertise afin d'élargir la perspective internationale de l'entreprise en s'appuyant sur les succès des franchises de jeux existantes et en forgeant des liens nouveaux et profonds avec la communauté des développeurs.

Philppe Sauze, directeur de My.Games Europe déclare :

Je suis vraiment heureux de rejoindre les rangs de My.Games en tant que Directeur Europe, je suis extrêmement motivé par ce nouveau défi. L'entreprise m'a engagé avec comme objectifs principaux clés de développer la division européenne et de renforcer la position mondiale de My.Games. Le bureau d'Amsterdam couvre déjà le spectre de la production, de l'édition, de la localisation et de l'exploitation de jeux dans la région Europe, ce sera véritablement un grand honneur pour moi de construire, d'innover et de développer ces fondations déjà présentes. Le fait que My.Games soit une entreprise centrée sur les personnes avec de nombreux systèmes mis en place favorisant la collaboration et l'échange de connaissances signifie que nous sommes bien partis pour grandir, cela me convient parfaitement aux vues de mon expérience professionnelle."

La nomination de Philippe Sauze représente la dernière étape d'une série d'actions stratégiques clés pour My.Games afin de renforcer ses activités européennes. En effet, les récents investissements de My.Games Venture Capital (division d'investissement de My.Games) dans le studio de développement barcelonais The Breach Studios, le développement actif du jeu WW3 par leur studio polonais partenaire Farm 51, le travail de MGVC avec Google sur leur projet collaboratif Game Drive 2.0 pour aider les jeunes développeurs mobiles de la région EMEA, ne sont que quelques exemples de la volonté de My.Games à activement développer sa présence en Europe.

Le chiffre d'affaires de My.Games au premier semestre 2021 a augmenté de 18% par rapport à l'année précédente et s'élève à 22,1 milliards de roubles (247 millions EUR). La société a reçu 78,6% de ses revenus de jeux en dehors de la Russie et de la CIS, les principaux marchés étant les Etats-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni. La société a actuellement plus de 20 titres en préparation.

Vasily Maguryan, PDG de My.Games déclare :

My.Games est une entreprise tournée vers l'avenir avec une grande ambition. Nous sommes donc ravis que Philippe Sauze nous rejoigne car c'est véritablement la personne idéale ! Nous pensons que les qualités de leadership, le relationnel et les capacités commerciales de Philippe seront primordiales pour l'orientation future de My.Games. Il a adopté notre culture de collaboration entre les studios, l'agilité et la flexibilité et a bien intégré notre objectif de devenir l'une des 25 meilleures entreprises de jeux vidéo en termes de revenus. Nous avons hâte de franchir de nouvelles étapes avec lui."