Livre Blanc : RGPD & jeu vidéo Par Virtual DPO et Leben avocats

Les données personnelles sont de plus en plus au coeur de l'économie. Le jeu vidéo n'échappe pas à cette évolution, et ses principaux acteurs l'ont bien compris. La donnée personnelle a un triple rôle.

Rôle d'identification : s'assurer que le joueur est bien celui qui a acheté le jeu.

Rôle d'analyse : mieux connaître les comportements des joueurs, améliorer l'expérience utilisateur, mieux cerner les attentes des gamers.

Rôle évolutif : la donnée devient partie intégrante du jeu. En fonction des comportements du joueur, le gameplay évolue, de nouvelles interactions sont proposées, la donnée constitue un élément du jeu à part entière.

Si la donnée est une manne économique pour les éditeurs et distributeurs, son exploitation à mauvais escient peut se révéler terriblement intrusive pour les joueurs. Les Etats membres de l'Union européenne ne s'y sont d'ailleurs pas trompés en votant en 2016 le Règlement général sur la Protection des Données (RGPD). Ce texte extrêmement ambitieux se veut le garant de la protection des individus face à une exploitation souvent abusive de leurs données.

En vigueur depuis 2018, le RGPD s'est parfois révélé source de complexité et pas toujours efficace. Cependant en trois ans, le RGPD a permis l'harmonisation des pratiques en matière d'exploitation des données personnelles, et ses principes rayonnent désormais à l'international.

Ce livre blanc qui se présente sous forme de fiches synthétiques, rappelle l'importance des données dans le secteur du jeu vidéo, et la nécessité par conséquent d'appliquer le RGPD.

Sommaire des fiches pratiques

Le jeu PC

Le jeu mobile

Le traitement des données des mineurs

Le transfert des données hors UE

Réseaux sociaux, forums et jeux vidéo

Choisir son DPO

Les outils de la conformité

