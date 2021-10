Jehanne Rousseau, fondatrice du studio de jeu vidéo Spiders, reçoit deux distinctions majeures du monde de la culture

Fondatrice du studio de jeux vidéo Spiders, créatrice d'univers, d'histoires et passionnée d'écriture, Jehanne Rousseau est devenue une figure emblématique de l'industrie vidéoludique qu'elle côtoie depuis maintenant 23 ans.

Cette année, deux organismes culturels se sont particulièrement intéressés à elle et ont souhaité récompenser son parcours et son engagement pour cet art à part entière qui lui est si cher.

Le Ministère de la Culture a donc approché Jehanne pour lui proposer de recevoir la médaille de chevalière de l'Ordre national du Mérite. Cette dernière lui a été remise par Muriel Tramis, également créatrice renommée de jeux vidéo et chevalière de la Légion d'honneur, le vendredi 15 octobre dernier.

La veille, Jehanne Rousseau a par ailleurs été distinguée parmi les 100 Femmes de Culture de l'année 2021 par l'association Femmes de culture. Durant cette 3ème édition organisée le 14 octobre dernier, Jehanne a reçu le prix "100 Femmes de Culture", titre qui met en avant les dirigeantes, entrepreneuses ou personnalités inspirantes de la culture.

Je suis honorée de compter parmi les 100 Femmes de Culture et d'avoir reçu cette belle distinction qu'est la médaille de l'Ordre du Mérite. Au-delà de récompenser mon parcours personnel, je suis heureuse de voir que le jeu vidéo est aujourd'hui partie intégrante de notre Culture. Capable de se réinventer en permanence, il est pour moi le media le plus riche, qui demande une grande créativité de la part du développeur pour concevoir un univers, une histoire, un gameplay mais également beaucoup d'empathie laissant ainsi le joueur être maître de son aventure" explique Jehanne Rousseau.

Intervenante régulière dans des salons du jeux vidéo et de plus en plus sollicitée dans tous types d'évènements culturels, elle estime que le jeu vidéo est bien plus qu'un divertissement : passionnée par le jeu et les univers fantaisie depuis l'enfance, elle le considère désormais comme son langage, un média dans lequel elle est réellement à l'aise pour proposer des expériences, des voyages et des aventures.

Jehanne milite également, au travers de 2 associations et de la création de la bourse du jeu vidéo, pour l'accessibilité de cet art.

Elle a par ailleurs déjà reçu la distinction de personnalité de l'année en 2020 lors des Pégases du jeu vidéo.