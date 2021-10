L'édition d'automne 2021 de l'AG French Direct revient plus forte que jamais ce 3 novembre L'événement, qui permettra de découvrir en exclusivité de nombreux nouveaux jeux francophones, aura lieu le mercredi 3 novembre à partir de 17h

L'AG French Direct, l'événement numérique dédié aux jeux vidéo francophones annonce aujourd'hui sa troisième édition, qui se tiendra le mercredi 3 novembre à 17h. Avec un programme toujours plus alléchant, des grands noms du jeu vidéo français aux nouvelles pépites à découvrir, l'AG French Direct s'impose comme une véritable vitrine des créations vidéoludiques françaises.

Nous sommes très heureux de participer à cette nouvelle édition de L'AG French Direct, déclare Benoit Clerc, Responsable du publishing chez Nacon. A travers notre catalogue très varié qui s'adresse aux gamers engagés, nous avons à coeur de soutenir les initiatives françaises, et cet événement est une belle vitrine pour célébrer la diversité de la création française."

La première partie de cette troisième édition débutera avec une conférence dédiée aux annonces des éditeurs et studios francophones. Pendant une heure trente, les spectateurs auront l'opportunité de découvrir plus de 40 jeux, à travers des images de gameplay, des interviews et des annonces exclusives qui mettront à l'honneur la scène indépendante.

Cette conférence, commentée par Salomé Lagrelse, sera diffusée en simultanée sur Youtube, Twitch et Facebook et sous-titrée en français et en anglais afin de permettre à chacun de découvrir les jeux qui rythmeront pour les mois et années à venir le paysage vidéoludique francophone.

L'AG French Direct se poursuivra par un ensemble de streams commentés par ExServ, permettant aux spectateurs de découvrir plus en profondeur les jeux présents durant la conférence. Avec des sessions de jeu live, des images de gameplay commentées et des interviews, c'est plus de 7 heures de live sur le jeu vidéo francophone qui seront proposées aux joueurs.

Julien Blary d'Actugaming.net nous partage les raisons derrière le projet de l'AG French Direct.

Nous sommes très heureux de mettre en lumière les talents francophones à travers l'AG French Direct. Cette édition du 3 novembre sera la plus riche jamais présentée, avec de très nombreuses annonces et révélations en exclusivité, notamment issues de notre magnifique scène indépendante. Nous espérons faire de l'AG French Direct, un rendez-vous régulier et un événement incontournable pour le jeu vidéo français et avons hâte de vous montrer les nombreux jeux auxquels vous jouerez peut-être dans les prochaines années."

Découvrez ci-dessous une première liste des studios qui seront présents lors de cette nouvelle édition de l'AG French Direct :

Nacon

Dotemu

Hibernian Workshop

PID Games

Just For Games

Mi-Clos Studio

Isthar Games

Shiro Games

Retrouvez ci-dessous le programme de l'évènement :

Mercredi 3 Novembre :

17h - Conférence

18h30 - Livestream

Jeudi 4 Novembre :

17h - Livestream

Liens pour suivre l'évènement :