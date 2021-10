Desert Bus, le marathon jeu vidéo solidaire le plus cool revient Du 19 au 21 novembre prochain, soutenez la 9ème édition du Desert bus de l'espoir et les enfants malades de l'association Petits Princes

Les 19, 20 et 21 novembre 2021, le Desert Bus de l'espoir diffuse sa bonne humeur sur Twitch pour aider à réaliser les rêves d'enfants malades. En version "on fait la fête partout" les streams se feront depuis toute la France.

Attachez vos ceintures et faites le plein de cadeaux juste avant les fêtes de fin d'année : encore un max de surprises et des invités au top bientôt annoncés !

On a tous le droit de rêver...

La mission de l'Association Petits Princes est de réaliser les rêves des enfants gravement malades, âgés de 3 à 18 ans, et ainsi leur donner un surplus d'énergie pour se battre contre la maladie. Le Desert Bus collecte cette année encore des fonds pour soutenir cette formidable initiative et mettre le rêve à l'honneur : pour cette édition, chaque participant partagera avec le public son rêve d'enfant, à l'image de notre parrain, le comédien, doubleur et passionné de jeux vidéo Donald Reignoux !

On fait la fête partout !

Du 5 au 12 novembre : Warm up sur les chaînes Twitch des streamers partenaires - pour s'inscrire en tant que streamer

: Warm up sur les chaînes Twitch des streamers partenaires - pour s'inscrire en tant que streamer Du 19 au 21 novembre : Marathon Live sur la chaîne de l'événement avec des invités sur le plateau mais aussi en duplex.

Un jeu "nul" pour un moment inoubliable et solidaire.

Côté convives - Issus du milieu du jeu vidéo ou non, stars planétaires ou pros, ils viennent tous parler de leurs jeux préférés et répondre aux questions des internautes, mais aussi relever des défis, sans oublier de se relayer au volant du bolide du désert. Leurs points communs : ils sont intéressants, sympathiques et prêts à donner de leur temps pour la bonne cause.

Côté spectateurs - Le weekend le plus fun de cette fin d'année s'annonce grandiose, un moment de délire, de partage et d'émotion avec tous ceux qui ont répondu à notre invitation. Tout le monde peut soutenir cette action en faisant un don et tenter de remporter les lots incroyables mis en jeu par les invités et partenaires via https://desertbus.fr/faire-un-don/

Vous médias, comment nous soutenir ? Relayez l'information à vos lecteurs et lectrices dès aujourd'hui ! et pourquoi pas prévoyez de diffuser un bout de notre stream en direct sur vos réseaux ? !

En savoir +

Face à la crise sanitaire, l'Association Petits Princes s'est adaptée pour garder le contact avec les enfants, les familles, le personnel soignant, les partenaires et les donateurs. Elle a favorisé les rêves à distance et renforcé son soutien dans les services pédiatriques afin d'améliorer le quotidien des enfants hospitalisés. La 9ème édition du Desert Bus de l'espoir revêt donc une importance particulière, d'autant plus que près de 600 enfants attendent de pouvoir réaliser leur rêve.

Les invités se relaient durant toute la durée du marathon pour conduire (virtuellement) un bus sur une route sans obstacle, sans virage et répondent aux questions des animateurs, relèvent des défis ou des gages plein d'humour.

Tout au long du jeu, les spectateurs remportent un maximum de cadeaux (figurines, consoles, jeux, objets, ...) !

Pour participer au tirage au sort des différents lots, il suffit de faire un don via le site du Desert Bus https://desertbus.fr/faire-un-don/

Le tout est bien entendu retransmis en live sur Twitch puis rediffusé sur Youtube.

Le concept : The Desert Bus for Hope, a été créé en 2007 au Canada. En conduisant le jeu vidéo du desert bus, des personnalités du monde de l'Entertainment récoltent des fonds pour Child's Play, une association qui fait don de jouets et de jeux pour les enfants hospitalisés dans le monde entier. Le Desert Bus de l'Espoir est la version francophone de ce concept dont la première édition a eu lieu en 2013, et au profit de l'Association Petits Princes depuis 2017.

Les acteurs

Le bénéficiaire - L'Association Petits Princes, créée en 1987, réalise les rêves des enfants et des adolescents gravement malades. Un enfant qui vit ses passions et réalise ses rêves est un enfant qui trouve un surplus d'énergie pour affronter la maladie. Parce que la maladie bouleverse tout l'univers familial, les parents et la fratrie vivent, dans la majorité des cas, les rêves aux côtés de l'enfant.

L'organisateur - Loisirs Numériques l'association du Jeu Vidéo fun, solidaire et fédérateur.

L'Historique : A ce jour, le Desert Bus de l'Espoir a récolté plus de 320.000€ pour des associations caritatives partenaires. Le record à battre étant de 62.080€ en 2020 pulvérisant le précédent record.

Soyons fous ! Aidez-nous cette année à franchir le cap des 70.000 € - Pour contacter l'organisation, participer en tant qu'invité, offrir un cadeau à faire gagner, relayer l'action pour avoir un maximum de spectateurs et de donateurs etc.