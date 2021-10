Forum sur les avantages d'une implantation en Espagne

Forum destiné aux entreprises potentiellement intéressées par un projet d'implantation en Espagne Format hybride - présentiel ou en ligne (au choix) - le 16 novembre de 9h00 à 10h30

Organisé par la Chambre Franco-Espagnole de Commerce en partenariat avec la mairie de Madrid, le Forum Implantation Espagne se tiendra à Paris (Centre de Conférences Capital 8 - 32 Rue de Monceau, 75008 Paris) et sera également accessible en ligne via la plateforme Zoom ; l'audiovisuel et le jeu vidéo ont été désignés comme secteurs prioritaires.

Après le Forum, les participants auront la possibilité de s'entretenir avec la Chambre Franco-Espagnole de Commerce, la mairie de Madrid et/ou le cabinet d'avocats Mariscal & Abogados (rdv B2B personnalisés).

L'industrie des jeux vidéo en Espagne

Chiffre d'affaires : 2 milliards €

Croissance : + 17% par an entre 2019-2023

Avantages fiscaux, accompagnement et financement

4ème marché européen

Madrid : Premier écosystème du pays et présence des principaux acteurs

Programme

9h00-9h05 : Bienvenue

: Bienvenue 9h05-9h25 : Le potentiel du marché espagnol - Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d'Industrie

: Le potentiel du marché espagnol - Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d'Industrie 9h25-9h50 : Focus sur la ville de Madrid : Les aides à l'implantation - mairie de Madrid

: Focus sur la ville de Madrid : Les aides à l'implantation - mairie de Madrid 9h50-10h10 : Analyse juridique des modalités d'implantation en Espagne - cabinet d'avocats Mariscal Abogados

: Analyse juridique des modalités d'implantation en Espagne - cabinet d'avocats Mariscal Abogados 10h10-10h20 : Témoignage d'une entreprise française installée en Espagne

: Témoignage d'une entreprise française installée en Espagne 10h20-10h30 : Pause-café

: Pause-café 10h30-13h00 : Optionnel : Rendez-vous B2B avec la mairie de Madrid, la CCI France Espagne et/ou le cabinet d'avocats Mariscal Abogados

Où ?

En présentiel au Centre de Conférences Capital 8 (32 Rue de Monceau, 75008 Paris)

En ligne via Zoom. Vous recevrez le lien quelques jours avant le forum.

Inscription gratuite et obligatoire (cliquer ici)

Plus d'informations : Florian Vinson

Tel : + 34 91 307 21 00 - fvinsonlachambre.es