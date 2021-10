La FIFA s'apprête à élargir son portefeuille de jeux et d'esports

La FIFA est optimiste quant à son avenir à long terme dans les jeux vidéo et les sports électroniques à la suite d'une évaluation complète et stratégique du marché des jeux et du divertissement interactif.

L'avenir du jeu vidéo et de l'esport pour les acteurs du football doit impliquer plus d'une partie contrôlant et exploitant tous les droits.

La FIFA adoptera un nouveau positionnement commercial dans les jeux vidéo et les sports électroniques pour s'assurer qu'elle est la mieux placée pour prendre des décisions qui profitent à toutes les parties prenantes du football.

La FIFA est optimiste et enthousiaste quant à l'avenir des jeux vidéo et des sports électroniques pour le football, et il est clair que cela doit être un espace occupé par plus d'une partie contrôlant tous les droits.

Les entreprises de technologie et de téléphonie mobile rivalisent désormais activement pour s'associer à la FIFA, à ses plateformes et aux tournois mondiaux.

Par conséquent, la FIFA s'engage avec divers acteurs de l'industrie, notamment des développeurs, des investisseurs et des analystes, pour établir une vision à long terme du secteur des jeux, des sports électroniques et du divertissement interactif.

Le résultat garantira que la FIFA dispose d'une gamme de parties appropriées avec des capacités spécialisées pour façonner activement les meilleures expériences et offres possibles pour les fans et les consommateurs.

Les jeux vidéo et l'esport sont les secteurs verticaux des médias à la croissance la plus rapide sur la planète, avec des types de jeux nouveaux et diversifiés lancés en continu. Il est donc d'une importance cruciale pour la FIFA et ses parties prenantes de maximiser toutes les opportunités futures pour les fans de football et de jeux vidéo.

La FIFA a également le devoir d'aider ses 211 associations membres à tirer pleinement parti des opportunités inhérentes qui ont émergé ces dernières années. Dans le cadre de cette stratégie, la FIFA s'engage également à continuer d'organiser des tournois esport basés sur les compétences sous l'égide de la structure de compétition FIFAe et de la marque grand public récemment lancée (www.fifa.gg).

La relation et l'affinité que le marché des jeux vidéo et des sports électroniques a développées au fil du temps avec le nom de la FIFA soulignent clairement que les jeux basés sur le football et le nom de la FIFA sont intrinsèquement liés.

Enfin, la FIFA a également déterminé que les chevauchements entre le sport virtuel et les compétitions de football de la FIFA doivent être plus étroitement alignés. À cet égard, la FIFA est ravie d'utiliser la Coupe du Monde de la FIFA (avec quatre milliards de téléspectateurs) et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA (avec une audience de 1,2 milliard) comme plateformes pour lancer et intégrer de nouveaux jeux passionnants et des offres esport.