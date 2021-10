Piepacker lève une série A de 12 millions de dollars menée par Lego Ventures

Piepacker, la nouvelle plateforme de social gaming made in France, annonce une Série A de 12 millions de dollars, menée par Lego Ventures. Une collaboration rendue historique, le géant danois investissant pour la première fois dans une entreprise issue de la french tech. Cette levée de fonds est également soutenue par les investisseurs historiques de l'entreprise, Makers Fund et V13 Invest (FDJ x Serena). Cet investissement fait grimper à 15 millions de dollars le total des fonds levés par Piepacker en une année.

Ce financement marque une nouvelle étape cruciale dans le développement de la plateforme, permettant à l'entreprise de se concentrer sur son coeur de métier -créer de nouvelles expériences sociales-, et de s'ouvrir à de nouveaux territoires. En plus d'agrandir son catalogue gratuit de jeux retrogaming, la plateforme s'engage à tester et accueillir de nouveaux genres tels que les jeux de plateau, jeux de cartes et party games. L'ambition de Piepacker continue de grandir au-delà des classiques retrogaming, pour devenir un incontournable du social gaming en ligne, avec l'exploration de nouvelles fonctionnalités en multijoueur et de nouveaux contenus.

Nous avons conçu Piepacker comme une plateforme de cloud gaming à la fois sociale et low-tech, "

déclare Benjamin Devienne, CEO de Piepacker.

"Elle est pensée pour être accessible à toutes et tous : disponible directement depuis un navigateur web et ne demande pas une connexion internet haut débit pour offrir une expérience fluide, même en multijoueur. Piepacker a pour vocation de rassembler les joueurs et joueuses, avec une touche de fantaisie et de créativité. Il était très naturel de choisir Lego Ventures comme partenaire et conseiller pour notre modèle de croissance. L'ADN et la philosophie de Lego sont parfaitement alignés avec notre vision."

Lancée en Mars 2020, la beta de Piepacker comptera bientôt plus d'un demi-million d'utilisateurs et utilisatrices à travers le monde, qui profitent d'un catalogue de plus de 80 jeux sous licence, en partenariat avec des éditeurs reconnus, comme Codemasters, Interplay, Team17 et Data East.

Avec une approche low-tech du jeu vidéo, Piepacker est supporté sur Google Chrome, le navigateur web le plus utilisé au monde, rendant la plateforme accessible au plus grand nombre et résonnant avec l'ethos de l'entreprise de supprimer les barrières matérielles au jeu vidéo et d'être aussi accessible que possible.

À Lego Ventures, nous investissons dans le futur de l'éducation et du numérique, explorant l'idée de Lego Learning through Play. Cela se rapproche énormément de la vision de Piepacker et de ses ambitions futures ",

dit Rob Lowe, Managing Director of Digital Play de Lego Ventures.

"Nous nous réjouissons de travailler avec la talentueuse équipe de Piepacker, et sommes particulièrement impressionnés par leur façon de construire de nouvelles façons de jouer et sans aucun accroc permettant un amusement sans fin !"

Depuis notre investissement initial, Piepacker a confirmé sa vision d'une plateforme de social gaming accessible, fluide et de haute qualité, en lançant avec succès leur beta et en créant une communauté active de fans, "

dit Archie Stonehill, Investisseur à Makers Fund.

"Alors que l'entreprise passe à la phase suivante de sa croissance et élargit son audience, Piepacker continue d'étoffer son offre avec de nouveaux contenus, permettant à sa communauté de construire avec elle la plateforme sur la base de leurs retours, et innove par de nouvelles fonctionnalités comme l'intégration avec Twitch et des outils de création de contenus."