Focus Home Interactive annonce l'acquisition du studio de développement Douze Dixièmes

Focus Home Interactive annonce ce jour l'acquisition de Douze Dixièmes, studio partenaire de Focus et composé de créateurs passionnés issus du cinéma d'animation, et de talents de l'industrie du jeu vidéo. De la rencontre de ces deux mondes est né le jeu Shady Part of Me, un projet unique édité par Focus - ce titre à la direction artistique envoûtante et à la narration aussi profonde que bouleversante, a reçu un vibrant accueil critique de la part de la presse et des joueurs du monde entier.

C'est un réel plaisir d'accueillir Douze Dixièmes dans la famille Focus, déclare Christophe Nobileau, Président de Focus Home Interactive. Le studio a déjà su démontrer avec Shady Part of Me tout son talent créatif, et nous sommes ravis que les équipes de Douze Dixièmes rejoignent notre fédération de talents. Cette acquisition démontre une fois de plus notre ambition de créer un Groupe fort, mais illustre également la volonté de Focus de soutenir la scène française du jeu vidéo, axe majeur de notre stratégie éditoriale."

C'est avec excitation et fierté que nous rejoignons aujourd'hui Focus Home Interactive, déclare George Herrmann, Co-fondateur et Président de Douze Dixièmes. Notre collaboration sur Shady Part of Me nous a convaincu de l'expertise des équipes et de la grande richesse humaine de Focus. C'est plein d'idées et avec la conviction de pouvoir accomplir notre vision que nous nous associons à ce Groupe en expansion. Il ne fait aucun doute pour Douze Dixièmes que les synergies avec les autres studios de notre nouvelle famille vont apporter de la force et de la pertinence à nos projets tout en préservant notre quête d'expériences visuelles et narratives engageantes."