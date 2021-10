De la nature aux mondes virtuels - Une conférence d'Eric Chahi Conférence enregistrée au Centre Georges Pompidou, le 25 septembre 2021

Artificiel par essence, le jeu vidéo n'en demeure pas moins en perpétuel dialogue avec une nature qui façonne ses récits, inspire ses personnages, détermine ses paysages. À travers les mondes virtuels, l'homme poursuit ainsi le dialogue le plus essentiel de sa condition.

À l'heure où la question écologique occupe une part déterminante de la vie de nos sociétés, la Bibliothèque publique d'information consacre la 3e édition de son Forum du jeu vidéo à cette thématique cardinale et propose à une dizaine de spécialistes et de créateurs de se rencontrer pour explorer les liens entre nature et mondes virtuels.

De la nature aux mondes virtuels

Pour cette première conférence, Erwan Cario interroge Eric Chahi sur la manière dont le jeu vidéo Paper Beast est né et sur l'intérêt qu'il porte au rapport du jeu vidéo avec le vivant. Eric Chahi explique que cette envie de créer un écosystème était déjà présente lors de la réalisation de son précédent jeu From Dust, sans malheureusement pourvoir se concrétiser. De cette frustration de créer un jeu sur le vivant sans vraiment y arriver est né Paper Beast, un jeu surréaliste, basé sur le vivant, sur la capacité à s'adapter et à être connecté à toutes les strates de l'environnement.

