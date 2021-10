Ce qu'il ne fallait pas manquer de Games Made in France 2021 La deuxième édition de Games Made in France se clôture après avoir réuni plus d'un million de spectateurs uniques autour des 46 créations françaises vidéoludiques présentées

Après 4 jours de diffusion et plus de 44 heures de direct, Games Made in France est fier d'annoncer les premiers résultats de son édition 2021, à savoir :

jusqu'à 20 000 spectateurs connectés simultanément

1,8 million de vues pour 1 million de spectateurs uniques

84 jeux présentés par plus 60 studios

500 000 clics sur la page Steam dédiée à Games Made in France

Un réel succès pour ce jeune événement porté par l'association francilienne Capital Games

L'équipe est très heureuse de voir Games Made in France porter si haut les créations françaises ! C'est grâce à l'énergie et à l'engagement de grands streamers et streameuses, et de nombreuses associations extrêmement motivées, que nous avons pu porter cette édition 2021 et que nous partons sur de bonnes bases pour une 3ème édition !" - Hélène Delay, Directrice Générale de Capital Games

Au total, ce sont plus de 84 jeux qui ont été présentés par plus de 60 studios, créateurs, éditeurs, associations et streamers. Hosté et animé par MisterMV, pilier de la sphère Twitch française, ainsi que At0mium, Trinity et DamDamLive, trois autres grands streamers et streameuses français, tous se sont croisés chez Gozulting, régie et soutien de l'événement et se sont prêtés au jeu du stream dans une ambiance conviviale et détendue, grâce à l'accueil de l'équipe de Games Made in France.

L'occasion pour eux de revisiter les grands succès français de 2021 comme Deathloop (Arkane Lyon) et Humankind (Amplitude Studio) mais aussi de découvrir quelques exclusivités (Dordogne, Infernax, To Hell With the Ugly) ainsi qu'une cascade de jeux développés par les équipes de petits et grands studios de la France entière. Tout cela grâce au travail commun de Capital Games et des associations porteuses du secteur du jeu vidéo : Game Only, Game In, Atlangames, Push Start, SO Games, Bouftang, East Games, Women in Games et CapGame.

L'équipe de Capital Games remercie le FAJV (fonds cofinancé par le Centre National du Cinéma et de l'Image animée et le Ministère de l'Economie et des Finances) et la Région Île-de-France, et vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle aventure dans le monde du jeu vidéo français.