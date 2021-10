The Pioneers bat le record de financement participatif pour un jeu vidéo sur KissKissBankBank Le jeu de gestion spatiale Français lauréat de La Game Cup 2020, en campagne sur la plateforme depuis mi-septembre, a franchi la barre des 45.000 euros collectés. Un record que l'on peut contribuer à améliorer jusqu'au 16 novembre 2021

Sur le marché français du financement participatif, rares sont les projets de jeux vidéo qui réussissent à mobiliser au-delà d'un cercle de proches. En cause principalement, la confiance des contributeurs qui s'est érodée au gré des promesses non tenues de la part de certains studios peu scrupuleux.

Alors quand Supercube, tout jeune studio français sans communauté établie, s'est lancé en campagne pour amorcer le financement de son premier titre, The Pioneers : surviving desolation, rien ne semblait acquis.

Un mois plus tard, l'équipe constate avec enthousiasme que le public a répondu présent à l'appel qui lui était adressé. Ce sont déjà plus de 300 contributeurs qui ont précommandé le jeu ainsi que les goodies exclusifs proposés pour l'occasion, permettant ainsi au studio de réunir déjà plus de 45.000 euros et d'envisager la suite du développement avec plus de sérénité. Il s'agit d'ores et déjà du record de financement pour un projet de jeu vidéo sur KissKissBankBank, la plateforme de crowdfunding française leader dans l'hexagone depuis sa création en 2010.

Pour expliquer cette bonne performance, il faut aller chercher du côté des créateurs de contenus qui ont accepté de soutenir gracieusement The Pioneers, en proposant sur Youtube ou sur Twitch, des vidéos ou live de présentation de la démo du jeu. Ainsi, grâce à Bob Lennon, Dan Field, Mynthos, As2pik et bien d'autres, la campagne a pu bénéficier d'une large exposition auprès d'un public de gamers.

La campagne de financement se prolonge jusqu'au 16 novembre 2021. Il s'agit des derniers jours pour précommander le jeu, bénéficier des contreparties et soutenir la jeune équipe Française.