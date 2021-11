Le ZEvent 2021 pulvérise deux records sur Twitch

A l'occasion de la sixième édition de son célèbre évènement, Zerator et ses camarades streamers ont récolté plus de 10 millions d'euros au profit de l'association Action contre la faim. Le ZEvent 2021 est également devenu l'évènement Twitch le plus regardé en France avec un pic de 716 000 viewers simultanés en direct.

Le ZEvent organisé par le streamer Adrien "ZeratoR" Nougaret, le week end du 29, 30 et 31 octobre signait son grand retour sur Twitch.

Cette année, le ZEvent a de nouveau battu son record, en levant la somme incroyable de 10 millions d'euros pour Action contre la faim. En 2020, grâce à la mobilisation générale et à l'appel aux dons, ZeratoR et ses 51 camarades streamers qui l'accompagnaient avaient réussi à faire de ZEvent l'évènement caritatif ayant récolté le plus d'argent sur Twitch avec plus de 5,7 millions d'euros. Sur cette même lancée, cette sixième édition a également battu le record de spectateurs simultanés pour un stream en France avec un pic de 716 000 de viewers en direct.

Depuis 2016, le ZEvent encourage chaque participant et sa communauté à récolter des fonds pour soutenir une organisation caritative différente. Il s'agit de la sixième association ou ONG soutenue par le ZEvent, après Save the Children en 2016 (170 770 €), La Croix-Rouge en 2017 (450 000 €), Médecins sans frontières en 2018 (1,09 M€), l'Institut Pasteur en 2019 (3,5 M€) et Amnesty International en 2020 (5,7 M€).

Pour cette édition 2021, ZeratoR était accompagné des grands noms du streaming français dont Domingo, Ponce, Mister MV, Etoiles, Sardoche, Kamet0, Rivenzi, Joueur du Grenier, Maghla ou encore Michou et bien d'autres.